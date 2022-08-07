Beşiktaş’ın Kayserispor galibiyeti sonrası spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi: Vazgeç İsmael vazgeç!

Kayserispor kendi ceza alanı çevresinde üçgenler kurup pas yaparak ileri çıktı. İlk yarı boyunca da net gol pozisyonu bulan taraf da onlar oldu.Salih oyunda yok. Necip iyi bir profesyonel, altyapıdan gelen iyi bir oyuncu. Ama ilk 11'de oynar mı derseniz hayır derim. Tek oynayacağı yer ortadır. Rakiple teke tek kalırsa işi zordur.