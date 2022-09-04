Valerien Ismael kararını verdi! İşte Ankaragücü - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21:45'te başlayacak. Teknik direktörler Valerien Ismael ve Ömer Erdoğan, mücadeleye kısa bir süre kala ilk 11'lerini şekillendirdi. Siyah beyazlılarda sakatlığı geçen Josef'in kadroda olması bekleniyor. İşte Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasının muhtemel 11'leri...
04.09.2022 15:52 - Son Güncelleme: 04.09.2022 15:52
İlk 3 maçı sonrasında sadece 1 puan toplayabilen Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrılmıştı. Hücumda üretkenlik sorunu yaşayan Başkent temsilcisi, Hatayspor'a oynattığı atak futbol ile dikkatleri üzerine çeken Ömer Erdoğan'ı teknik direktörlüğe getirmişti.
İki maçta 7 gol bulan Valerien Ismael'in öğrencileri, yükselen oyun kalitesi ile şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu gösteriyor. Ismael'in takımı, ilk 15 dakikalar içerisinde ligin en fazla gol atan iki takımından biri konumunda bulunuyor.