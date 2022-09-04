Vav TV İzle
Haberler Spor Valerien Ismael kararını verdi! İşte Ankaragücü - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Valerien Ismael kararını verdi! İşte Ankaragücü - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21:45'te başlayacak. Teknik direktörler Valerien Ismael ve Ömer Erdoğan, mücadeleye kısa bir süre kala ilk 11'lerini şekillendirdi. Siyah beyazlılarda sakatlığı geçen Josef'in kadroda olması bekleniyor. İşte Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasının muhtemel 11'leri...

takvim.com.tr
04.09.2022 15:52 - Son Güncelleme: 04.09.2022 15:52
Valerien Ismael kararını verdi! İşte Ankaragücü - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Valerien Ismael kararını verdi! İşte Ankaragücü - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21:45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Valerien Ismael kararını verdi! İşte Ankaragücü - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

İlk 3 maçı sonrasında sadece 1 puan toplayabilen Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrılmıştı. Hücumda üretkenlik sorunu yaşayan Başkent temsilcisi, Hatayspor'a oynattığı atak futbol ile dikkatleri üzerine çeken Ömer Erdoğan'ı teknik direktörlüğe getirmişti.

Valerien Ismael kararını verdi! İşte Ankaragücü - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Beşiktaş ise Karagümrük ve Sivasspor galibiyetlerinin ardından Ankaragücü'nün karşısına moralli bir şekilde geliyor.

Valerien Ismael kararını verdi! İşte Ankaragücü - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

İki maçta 7 gol bulan Valerien Ismael'in öğrencileri, yükselen oyun kalitesi ile şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu gösteriyor. Ismael'in takımı, ilk 15 dakikalar içerisinde ligin en fazla gol atan iki takımından biri konumunda bulunuyor.

SON DAKİKA