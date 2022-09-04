Valerien Ismael kararını verdi! İşte Ankaragücü - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

İki maçta 7 gol bulan Valerien Ismael'in öğrencileri, yükselen oyun kalitesi ile şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu gösteriyor. Ismael'in takımı, ilk 15 dakikalar içerisinde ligin en fazla gol atan iki takımından biri konumunda bulunuyor.