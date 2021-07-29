Valentin Rosier Beşiktaş için geliyor!
Beşiktaş, transfer dönemindeki duruşuyla Siyah-Beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Fransız yıldızına kavuşuyor… Yıldız oyuncunun gece saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Beşiktaş taraftarının da yıldız oyuncu için özel bir hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Havalimanında Rosier için coşkulu bir karşılama töreni yapılması planlanıyor.
29.07.2021 19:14
- Son Güncelleme: 29.07.2021 19:17
Beşiktaş, transfer dönemindeki duruşuyla Siyah-Beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Fransız yıldızına kavuşuyor…
Beşiktaş Fransız sağ beki Sporting Lizbon'dan 1 yıllığına zorunla satın alma opsiyonuyla kiralayacak.