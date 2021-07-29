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Valentin Rosier Beşiktaş için geliyor!

Beşiktaş, transfer dönemindeki duruşuyla Siyah-Beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Fransız yıldızına kavuşuyor&hellip; Yıldız oyuncunun gece saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Beşiktaş taraftarının da yıldız oyuncu için özel bir hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Havalimanında Rosier için coşkulu bir karşılama töreni yapılması planlanıyor.

Onur Koçhan
29.07.2021 19:14 - Son Güncelleme: 29.07.2021 19:17
Valentin Rosier Beşiktaş için geliyor!

Beşiktaş, transfer dönemindeki duruşuyla Siyah-Beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Fransız yıldızına kavuşuyor…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Valentin Rosier Beşiktaş için geliyor!

Yıldız oyuncunun gece saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Beşiktaş taraftarının da yıldız oyuncu için özel bir hazırlık içinde olduğu öğrenildi. Havalimanında Rosier için coşkulu bir karşılama töreni yapılması planlanıyor.

Valentin Rosier Beşiktaş için geliyor!

Beşiktaş Fransız sağ beki Sporting Lizbon'dan 1 yıllığına zorunla satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Valentin Rosier Beşiktaş için geliyor!

Siyah-Beyazlılar, taraftarın sevgilisi Rosier için 1 yılın sonunda 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Valentin Rosier Beşiktaş için geliyor!

Sözleşmedeki ilginç ayrıntı ise Sporting Lizbon'un sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak olması…