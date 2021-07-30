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Haberler Spor Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Brezilya basını duyurdu

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Brezilya basını duyurdu

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek 7 sezonluk hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Portekizli hoca net bir golcü isterken, Serdar Dursun'un ardından kadroya bir golcü daha kazandırmak isteyen sarı-lacivertli yönetim uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan isim için devreye girdi. İşte detaylar...

30.07.2021 10:37 - Son Güncelleme: 30.07.2021 10:37
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Brezilya basını duyurdu
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde ilk hedef ise takıma bir golcü transfer etmek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Brezilya basını duyurdu

HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde çalışmalar yoğun bir tempo ile devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde yeni sezona hazırlanan Kanarya, 7 sezonluk şampiyonluk hasretine son vermek istiyor..

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Brezilya basını duyurdu

BU SEZON DAHA TEMKİNLİ

Daha önceki yaz transfer dönemlerinde bir çok transfer yapan, hatta geçen sezon sadece Türkiye'de değil Avrupa'da adından söz ettiren Fenerbahçe'nin bu sezon daha çok nokta atışı transferler için uğraş verdiği ve daha temkinli davrandığı göze çarpıyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Brezilya basını duyurdu

2 TRANSFER YAPILDI

Kanarya, transfer dönemi açıldığından bu yana sadece 2 oyuncuya imza attırdı. Savunma bölgesine Steven Caulker'ı alan Fener, forveti de Serdar Dursun ile güçlendirdi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Brezilya basını duyurdu

SONRAKİ HEDEF GOLCÜ

Serdar Dursun ve Steven Caulker'a imza attırdıktan sonra transferde frene basan Fenerbahçe, uzun süren suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Öncelikli hedef ise takıma kaliteli bir golcü kazandırmak.