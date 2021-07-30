Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Brezilya basını duyurdu
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek 7 sezonluk hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Portekizli hoca net bir golcü isterken, Serdar Dursun'un ardından kadroya bir golcü daha kazandırmak isteyen sarı-lacivertli yönetim uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan isim için devreye girdi. İşte detaylar...
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde çalışmalar yoğun bir tempo ile devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde yeni sezona hazırlanan Kanarya, 7 sezonluk şampiyonluk hasretine son vermek istiyor..
BU SEZON DAHA TEMKİNLİ
Daha önceki yaz transfer dönemlerinde bir çok transfer yapan, hatta geçen sezon sadece Türkiye'de değil Avrupa'da adından söz ettiren Fenerbahçe'nin bu sezon daha çok nokta atışı transferler için uğraş verdiği ve daha temkinli davrandığı göze çarpıyor.
2 TRANSFER YAPILDI
Kanarya, transfer dönemi açıldığından bu yana sadece 2 oyuncuya imza attırdı. Savunma bölgesine Steven Caulker'ı alan Fener, forveti de Serdar Dursun ile güçlendirdi.
SONRAKİ HEDEF GOLCÜ
Serdar Dursun ve Steven Caulker'a imza attırdıktan sonra transferde frene basan Fenerbahçe, uzun süren suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Öncelikli hedef ise takıma kaliteli bir golcü kazandırmak.