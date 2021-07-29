Galatasaray Gedson Fernandes'in yerine Mohamed Ali Ben Romdhane ve Abderrahman Harroui'nin peşinde
Galatasaray transferdeki en büyük gözdelerinden biri olan Gedson Fernandes konusunda hedefe ulaşamadı. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli yıldızla her konuda anlaşmasına rağmen Benfica'nın "Takımda kalacak" kararı sonrası transfer rafa kaldırıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefinde ise Mohamed Ali Ben Romdhane ve Abderrahman Harroui var.
29.07.2021 12:33
- Son Güncelleme: 29.07.2021 12:33
Galatasaray transferdeki en büyük gözdelerinden biri olan Gedson Fernandes konusunda hedefe ulaşamadı. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli yıldızla her konuda anlaşmasına rağmen Benfica'nın "Takımda kalacak" kararı sonrası transfer rafa kaldırıldı.
Teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka orta sahaya iki yönlü bir futbolcu istemesi sonrası harekete geçen Galatasaray yönetimi iki alternatif isim belirlemiş durumda.
Listenin ilk sırasında Mohamed Ali Ben Romdhane yer alıyor. Scout ekibinin araştırmaları sonrası gündeme gelen Tunuslu yıldız yaklaşık 2 aydır Galatasaray'ın hedefindeki isimlerden birisi.