Galatasaray Gedson Fernandes'in yerine Mohamed Ali Ben Romdhane ve Abderrahman Harroui'nin peşinde

Galatasaray transferdeki en büyük gözdelerinden biri olan Gedson Fernandes konusunda hedefe ulaşamadı. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli yıldızla her konuda anlaşmasına rağmen Benfica'nın "Takımda kalacak" kararı sonrası transfer rafa kaldırıldı.

