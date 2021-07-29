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Galatasaray Gedson Fernandes'in yerine Mohamed Ali Ben Romdhane ve Abderrahman Harroui'nin peşinde

Galatasaray transferdeki en büyük gözdelerinden biri olan Gedson Fernandes konusunda hedefe ulaşamadı. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli yıldızla her konuda anlaşmasına rağmen Benfica'nın "Takımda kalacak" kararı sonrası transfer rafa kaldırıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefinde ise Mohamed Ali Ben Romdhane ve Abderrahman Harroui var.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
29.07.2021 12:33 - Son Güncelleme: 29.07.2021 12:33
Galatasaray Gedson Fernandes'in yerine Mohamed Ali Ben Romdhane ve Abderrahman Harroui'nin peşinde

Galatasaray transferdeki en büyük gözdelerinden biri olan Gedson Fernandes konusunda hedefe ulaşamadı. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli yıldızla her konuda anlaşmasına rağmen Benfica'nın "Takımda kalacak" kararı sonrası transfer rafa kaldırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Gedson Fernandes'in yerine Mohamed Ali Ben Romdhane ve Abderrahman Harroui'nin peşinde

Teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka orta sahaya iki yönlü bir futbolcu istemesi sonrası harekete geçen Galatasaray yönetimi iki alternatif isim belirlemiş durumda.

Galatasaray Gedson Fernandes'in yerine Mohamed Ali Ben Romdhane ve Abderrahman Harroui'nin peşinde

Listenin ilk sırasında Mohamed Ali Ben Romdhane yer alıyor. Scout ekibinin araştırmaları sonrası gündeme gelen Tunuslu yıldız yaklaşık 2 aydır Galatasaray'ın hedefindeki isimlerden birisi.

Galatasaray Gedson Fernandes'in yerine Mohamed Ali Ben Romdhane ve Abderrahman Harroui'nin peşinde

Tunus Ligi'nde Esperance formasını giyen Ben Romdhane 21 yaşında ve 1.85 boyunda.

Galatasaray Gedson Fernandes'in yerine Mohamed Ali Ben Romdhane ve Abderrahman Harroui'nin peşinde

6 kez Tunus Milli Takımı'nda görev yapan genç yıldız 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.