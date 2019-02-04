Yıldız oyuncudan Beşiktaş yönetimine ağır sözler!
Devre arası transfer döneminde kadrosuna Kagawa, Isimat-Mirin ve Burak Yılmaz gibi önemli isimleri katan Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Vagner Love'ın Brezilya basınına yaptığı açıklamaların şoku yaşanıyor.
04.02.2019 22:47
- Son Güncelleme: 04.02.2019 22:56
Beşiktaş'ın Antalya'da düzenlediği kampa götürülmeyen isimlerden biri olan Vagner Love, geçtiğimiz günlerde siyah beyazlılarla olan sözleşmesini feshedip Corinthians'a imza atmıştı.
Deneyimli oyuncu ayrılık sonrası Beşiktaş yönetimiyle ilgili flaş ifadeler kullandı.
Gazeta Esportiva'ya konuşan 34 yaşındaki golcü, Siyah Beyazlı takımdan ayrılık sürecini anlatırken Beşiktaş yönetimini bombaladı. İşte Love'un o sözleri:
"BANA HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİLER"
"Beşiktaş'ta yaşadığım sorun, bana gelip hiçbir şey söylememeleriydi."
"Oysa ki problem neyse benimle konuşmaları lazımdı."