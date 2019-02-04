GaleriSpor

Yıldız oyuncudan Beşiktaş yönetimine ağır sözler!

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Kagawa, Isimat-Mirin ve Burak Yılmaz gibi önemli isimleri katan Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Vagner Love'ın Brezilya basınına yaptığı açıklamaların şoku yaşanıyor.

04.02.2019 22:47 - Son Güncelleme: 04.02.2019 22:56
Yıldız oyuncudan Beşiktaş yönetimine ağır sözler!

Beşiktaş'ın Antalya'da düzenlediği kampa götürülmeyen isimlerden biri olan Vagner Love, geçtiğimiz günlerde siyah beyazlılarla olan sözleşmesini feshedip Corinthians'a imza atmıştı.

Yıldız oyuncudan Beşiktaş yönetimine ağır sözler!

Deneyimli oyuncu ayrılık sonrası Beşiktaş yönetimiyle ilgili flaş ifadeler kullandı.

Yıldız oyuncudan Beşiktaş yönetimine ağır sözler!

Gazeta Esportiva'ya konuşan 34 yaşındaki golcü, Siyah Beyazlı takımdan ayrılık sürecini anlatırken Beşiktaş yönetimini bombaladı. İşte Love'un o sözleri:

Yıldız oyuncudan Beşiktaş yönetimine ağır sözler!

"BANA HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİLER"

"Beşiktaş'ta yaşadığım sorun, bana gelip hiçbir şey söylememeleriydi."

Yıldız oyuncudan Beşiktaş yönetimine ağır sözler!

"Oysa ki problem neyse benimle konuşmaları lazımdı."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı UEFA 'Fenerbahçe kararını' verdi!
UEFA 'Fenerbahçe kararını' verdi!