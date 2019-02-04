Yıldız oyuncudan Beşiktaş yönetimine ağır sözler!

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Kagawa, Isimat-Mirin ve Burak Yılmaz gibi önemli isimleri katan Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Vagner Love'ın Brezilya basınına yaptığı açıklamaların şoku yaşanıyor.

04.02.2019 22:47 - Son Güncelleme: 04.02.2019 22:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





