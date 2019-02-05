Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki sosyal medyayı salladı! Beşiktaş'ın yeni yengesi
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine kiralık olarak bağladığı Japon yıldız Shinji Kagawa, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta 9 dakika sahada kaldı. Bu 9 dakika içerisinde, 2 şık golle taraftarın kalbini çaldı. Fakat Kagawa'nın kalbini çaldığı sadece Beşiktaş taraftarları değil. Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki sosyal medyayı fotoğraflarıyla sallıyor. İşte başta Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri.
05.02.2019 10:33
- Son Güncelleme: 05.02.2019 11:02
TUTABİLENE AŞK OLSUN
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Shinji Kagawa çıktığı ilk maçta yıldızlaştı. Antalyaspor karşısında sonradan oyuna giren, 9 dakika sahada kalan ve 2 gol atan Kagawa taraftarın sempatisini kazandı.
Kagawa dışında çok konuşulan biri daha var ve yine Kagawa ile alakalı. Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki ise sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
İŞTE KAGAWA'NIN SEVGİLİSİ
Margaret Natsuki ile bir süredir birliktelik yaşıyor Kagawa. Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki oyuncu ve model.
14 Mayıs 1992 doğumlu genç kadının paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada beğeni rekorları krııyor. Natsuki'nin Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.
1992 yılında Amagasaki'de doğan Maggy Natsuki, 2 yaşındayken anne ve babası boşanında Kanada'da yaşamaya başladı. 9 yaşında Japonya'ya geri döndü.