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Fatih Terim'den PSG maçı öncesi sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i

Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaparak başlayan Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile de golsüz berabere kaldı. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi konuk edecek sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'in de oynanan futboldan rahatsız olduğu ve oyuncularını sert bir dille uyardığı öğrenildi. Ayrıca Terim'in Fenerbahçe maçında kadroya almadığı bazı isimleri PSG karşısında ilk 11'de sahaya çıkartacağı belirtildi. İşte Galatasaray'ın PSG maçı 11'i...

30.09.2019 09:28 - Son Güncelleme: 30.09.2019 09:28
Fatih Terim'den PSG maçı öncesi sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe beraberlikleri sonrası morallerin bozuk olduğu Galatasaray'da tüm gözler Şampiyonlar Ligi arenasına çevrildi...

Fatih Terim'den PSG maçı öncesi sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i

Devler Ligi macerasına Club Brugge maçıyla başlayan ve Belçika'daki maçta sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan sarı kırmızılı ekip bu kez evinde Fransız devi Paris Saint-Germain'i konuk edecek.

Fatih Terim'den PSG maçı öncesi sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanını arayan Cimbom, Fransız devi PSG'yi devirmekten başka bir şey düşünmüyor....

Fatih Terim'den PSG maçı öncesi sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i

Galatasaray'ın bu kritik mücadelede sahaya nasıl bir 11'le çıkacağı merak konusu....

Fatih Terim'den PSG maçı öncesi sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i

İŞTE FATİH TERİM'İN PSG 11'İ

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