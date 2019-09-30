Fatih Terim'den PSG maçı öncesi sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i

Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaparak başlayan Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile de golsüz berabere kaldı. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi konuk edecek sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'in de oynanan futboldan rahatsız olduğu ve oyuncularını sert bir dille uyardığı öğrenildi. Ayrıca Terim'in Fenerbahçe maçında kadroya almadığı bazı isimleri PSG karşısında ilk 11'de sahaya çıkartacağı belirtildi. İşte Galatasaray'ın PSG maçı 11'i...

30.09.2019 09:28 - Son Güncelleme: 30.09.2019 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





