Süper Lig'in en pahalı takımı değişti! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor güncel kadro değerleri
Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt'a göre en fazla artış Fenerbahçeli futbolcularda yaşandı. Son güncelleme öncesi zirvede bulunan Beşiktaş, yerini kaptırdı. İşte Süper Lig ekiplerinin güncel piyasa değerleri...
12.10.2021 17:13
- Son Güncelleme: 12.10.2021 17:15
Transfermarkt, Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. En fazla artış Fenerbahçeli futbolcularda yaşanırken, bu doğrultuda Süper Lig'in değerli takımları sıralaması da değişti.
Son değerlere göre en değerli takım olan Beşiktaş, zirvedeki yerini kaybetti.