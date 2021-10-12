Süper Lig’in en pahalı takımı değişti! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor güncel kadro değerleri

Transfermarkt, Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. En fazla artış Fenerbahçeli futbolcularda yaşanırken, bu doğrultuda Süper Lig'in değerli takımları sıralaması da değişti.

Son değerlere göre en değerli takım olan Beşiktaş, zirvedeki yerini kaybetti.