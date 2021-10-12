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Süper Lig'in en pahalı takımı değişti! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor güncel kadro değerleri

Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt'a göre en fazla artış Fenerbahçeli futbolcularda yaşandı. Son güncelleme öncesi zirvede bulunan Beşiktaş, yerini kaptırdı. İşte Süper Lig ekiplerinin güncel piyasa değerleri...

12.10.2021 17:13 - Son Güncelleme: 12.10.2021 17:15
Süper Lig’in en pahalı takımı değişti! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor güncel kadro değerleri

Transfermarkt, Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. En fazla artış Fenerbahçeli futbolcularda yaşanırken, bu doğrultuda Süper Lig'in değerli takımları sıralaması da değişti.

Son değerlere göre en değerli takım olan Beşiktaş, zirvedeki yerini kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig’in en pahalı takımı değişti! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor güncel kadro değerleri

İŞTE TAKIMLARIN GÜNCEL DEĞERLERİ (MİLYON EURO CİNSİNDEN)

Altay
16.20

Süper Lig’in en pahalı takımı değişti! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor güncel kadro değerleri

Çaykur Rizespor
19.88

Süper Lig’in en pahalı takımı değişti! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor güncel kadro değerleri

Kasımpaşa
23

Süper Lig’in en pahalı takımı değişti! Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor güncel kadro değerleri

Giresunspor
23.55

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