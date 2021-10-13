Hazırlık maçında Fatih Terim'i çılgına çeviren gerginlik: Marcao ve Alpaslan...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'e verilen milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, Florya'da İstanbulspor ile hazırlık maçı oynadı. Karşılaşma karşılıklı gollerle 3-3 eşitlikle sonuçlanırken, maça Marcao ile Alpaslan arasında yaşanan gerilim damga vurdu. Fatih Terim olay sonrası her iki ismi de uyardı.
Galatasaray'da gözler Süper Lig'de yapılacak Konyaspor mücadelesine çevrilirken Hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Aslan'da öne çıkan isim Diagne olurken 2 futbolcu Fatih Terim'i kızdırdı.
MARCAO KAPTAN OLARAK ÇIKTI
Aslan Süper Lig'e verilen milli arayı hazırlık maçı ile değerlendirdi. Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında Marcao, sahaya kaptan olarak çıktı.
GOLÜNÜ ATTI, SEVİNMEDİ
Mücadelede ilk golü İstanbulspor kaydetti. Eslem Öztürk'ün ortasında Mertan Caner Öztürk kafayla topu ağlara gönderdi. Galatasaray altyapısından yetişen Öztürk gol sonrası sevinmedi.
MARCAO VE ALPASLAN TERİM'İ KIZDIRDI
İstanbulspor 11. dakikada Mertan Caner Öztürk'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Marcao ve Alpaslan Öztürk pozisyonun kritiğini yaparken, teknik direktör Fatih Terim kenardan oyuncularına 'Maça dönün' uyarısında bulundu.
PENALTI KARARI
Bu golün ardından Galatasaray 25. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Diagne attığı golle müsabakada dengeyi tekrar sağladı.