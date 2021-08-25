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Haberler Spor Ünlü Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Cimbom’un yeni yıldızı Morutan’ı TAKVİM’e anlattı

Ünlü Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Cimbom’un yeni yıldızı Morutan’ı TAKVİM’e anlattı

Galatasaray'ın Olimpiu Morutan hamlesi sadece Türkiye'de değil Romanya'da da büyük ses getirdi. Sarı-Kırmızılılar bir anda Rumen basınında en çok konuşulan takım haline geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın önce Cicaldau ve ardından da Morutan transferleri sırasında verdiği bilgilerle Türkiye'de gündeme oturan Rumen gazeteci Emanuel Roşu takvim.com.tr'ye konuştu. Roşu, Morutan'ın artılarını, eksilerini, nasıl bir futbolcu olduğunu takvim.com.tr'ye anlattı.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
25.08.2021 17:04 - Son Güncelleme: 25.08.2021 17:06
Ünlü Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Cimbom’un yeni yıldızı Morutan’ı TAKVİM’e anlattı

İşte ünlü Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun Cimbom'un yeni yıldızı Morutan' hakkında takvim.com.tr'ye anlattıkları:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Cimbom’un yeni yıldızı Morutan’ı TAKVİM’e anlattı

Harika bir tekniği var. Sahada başkalarının aklına bile gelmeyecek şeyler yapabiliyor. A takım düzeyinde her zaman düzenli olmasa da son 3 sezonda 30 asist yaptı. Takımına katkı sağlayan harika paslarıyla dikkat çekti.

Ünlü Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Cimbom’un yeni yıldızı Morutan’ı TAKVİM’e anlattı

En iyi performansını forvet arkasında gösteriyor. Ancak 8 numara veya kanat oyuncusu olarak da oynayabiliyor. En fazla göze çarpan sorunu istikrarsızlık. Ancak bu muhtemelen yaşıyla ilgili bir durum. Fatih Terim'in elinde bu problemin çözülebileceğini düşünüyorum.

Ünlü Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Cimbom’un yeni yıldızı Morutan’ı TAKVİM’e anlattı

Morutan için "Yeni Hagi olabilir" yorumları yapılıyor, bu doğru. Maalesef geleceği tahmin edemiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim ki, ikisi çok farklı koşullarda geliyor.

Ünlü Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Cimbom’un yeni yıldızı Morutan’ı TAKVİM’e anlattı

Hagi Barcelona'dan Galatasaray'a geldi. Morutan ise 22 yaşında ve FCSB'den geliyor.

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