Ünlü Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Cimbom’un yeni yıldızı Morutan’ı TAKVİM’e anlattı

En iyi performansını forvet arkasında gösteriyor. Ancak 8 numara veya kanat oyuncusu olarak da oynayabiliyor. En fazla göze çarpan sorunu istikrarsızlık. Ancak bu muhtemelen yaşıyla ilgili bir durum. Fatih Terim'in elinde bu problemin çözülebileceğini düşünüyorum.

