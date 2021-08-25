Ünlü Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Cimbom’un yeni yıldızı Morutan’ı TAKVİM’e anlattı
Galatasaray'ın Olimpiu Morutan hamlesi sadece Türkiye'de değil Romanya'da da büyük ses getirdi. Sarı-Kırmızılılar bir anda Rumen basınında en çok konuşulan takım haline geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın önce Cicaldau ve ardından da Morutan transferleri sırasında verdiği bilgilerle Türkiye'de gündeme oturan Rumen gazeteci Emanuel Roşu takvim.com.tr'ye konuştu. Roşu, Morutan'ın artılarını, eksilerini, nasıl bir futbolcu olduğunu takvim.com.tr'ye anlattı.
25.08.2021 17:04
- Son Güncelleme: 25.08.2021 17:06
İşte ünlü Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun Cimbom'un yeni yıldızı Morutan' hakkında takvim.com.tr'ye anlattıkları:
Morutan için "Yeni Hagi olabilir" yorumları yapılıyor, bu doğru. Maalesef geleceği tahmin edemiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim ki, ikisi çok farklı koşullarda geliyor.