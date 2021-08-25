Fenerbahçe'de forvete yeni aday! Rota Fransa'ya döndü
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig'e 6 puanla başlayan Fenerbahçe'de gol yollarında yaşanan sorunun çözümü için çalışmalar sürüyor. Bu bölgeye transfer arayışında olan sarı-lacivertli ekipte masaya yeni bir adayın ismi geldi. Fransa'da forma giyen 29 yaşındaki Kamerunlu golcüyü gündemine alan Fenerbahçe'nin resmi teklif yapması bekleniyor.
25.08.2021 15:15
- Son Güncelleme: 25.08.2021 15:15
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe, forvet pozisyonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın gündemine son gelen isim Fransa temsilcisi Angers forması giyen Stephane Bahoken oldu.