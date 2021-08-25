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Fenerbahçe'de forvete yeni aday! Rota Fransa'ya döndü

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig'e 6 puanla başlayan Fenerbahçe'de gol yollarında yaşanan sorunun çözümü için çalışmalar sürüyor. Bu bölgeye transfer arayışında olan sarı-lacivertli ekipte masaya yeni bir adayın ismi geldi. Fransa'da forma giyen 29 yaşındaki Kamerunlu golcüyü gündemine alan Fenerbahçe'nin resmi teklif yapması bekleniyor.

25.08.2021 15:15 - Son Güncelleme: 25.08.2021 15:15
Fenerbahçe’de forvete yeni aday! Rota Fransa’ya döndü

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe, forvet pozisyonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın gündemine son gelen isim Fransa temsilcisi Angers forması giyen Stephane Bahoken oldu.

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Fenerbahçe’de forvete yeni aday! Rota Fransa’ya döndü

Yeni Asır'ın haberine göre; Moussa Dembele, Keita Balde, Heechan Hwang için girişimlerde bulunan İstanbul ekibi, bu isimlerden birinde mutlu sona Bahoken'e yönelecek.

Fenerbahçe’de forvete yeni aday! Rota Fransa’ya döndü

Menajerler aracılığıyla önerilen 29 yaşındaki Kamerunlu golcünün sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek.

Fenerbahçe’de forvete yeni aday! Rota Fransa’ya döndü

Angers takımından ayrılmayı düşünen Stephane Bahoken'in bu nedenle uygun bir bedelle transfer olabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe’de forvete yeni aday! Rota Fransa’ya döndü

PEREIRA'NIN KARARI BEKLENİYOR
Forvet mevkiisi için birçok alternatif isimle görüşen Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Pereira'nın istemesi halinde oyuncuyu değerlendirebileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe’de forvete yeni aday! Rota Fransa’ya döndü

29 yaşındaki forvet, Angers'te bu sezon 3 lig maçında 64 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan oyuncu kariyerinde 240 maça çıktı, 54 gol attı.

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