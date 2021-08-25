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Galatasaray'da yeni transfer Olimpiu Morutan ilk kez antrenmana çıktı! Fatih Terim'den yakın ilgi

Son dakika Galatasaray haberleri | SÜper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşı öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Keyifli geçen antrenmanda, sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Olimpiu Morutan da yer aldı. Fatih Terim'in antrenman boyunca Morutan'la yakından ilgilendiği gözlemlendi.

25.08.2021 21:32 - Son Güncelleme: 25.08.2021 21:32
Galatasaray’da yeni transfer Olimpiu Morutan ilk kez antrenmana çıktı! Fatih Terim’den yakın ilgi

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Galatasaray’da yeni transfer Olimpiu Morutan ilk kez antrenmana çıktı! Fatih Terim’den yakın ilgi

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Galatasaray’da yeni transfer Olimpiu Morutan ilk kez antrenmana çıktı! Fatih Terim’den yakın ilgi

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi.

Galatasaray’da yeni transfer Olimpiu Morutan ilk kez antrenmana çıktı! Fatih Terim’den yakın ilgi

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Galatasaray’da yeni transfer Olimpiu Morutan ilk kez antrenmana çıktı! Fatih Terim’den yakın ilgi

Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray’da yeni transfer Olimpiu Morutan ilk kez antrenmana çıktı! Fatih Terim’den yakın ilgi

Yeni transfer Olimpiu Moruţan, antrenmanın son bölümünde Jupp Derwall Antrenman Sahası'na gelerek teknik direktör Fatih Terim ile tanışırken, vatandaşı Alexandru Cicâldău ve yeni takım arkadaşları ile buluştu. Rumen futbolcu, takımdan ayrı bir kondisyon çalışması yaptı.

Galatasaray’da yeni transfer Olimpiu Morutan ilk kez antrenmana çıktı! Fatih Terim’den yakın ilgi

Galatasaray, Randers ile perşembe akşamı saat 21.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.

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