Galatasaray'da yeni transfer Olimpiu Morutan ilk kez antrenmana çıktı! Fatih Terim'den yakın ilgi
Son dakika Galatasaray haberleri | SÜper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşı öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Keyifli geçen antrenmanda, sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Olimpiu Morutan da yer aldı. Fatih Terim'in antrenman boyunca Morutan'la yakından ilgilendiği gözlemlendi.
25.08.2021 21:32
- Son Güncelleme: 25.08.2021 21:32
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Yeni transfer Olimpiu Moruţan, antrenmanın son bölümünde Jupp Derwall Antrenman Sahası'na gelerek teknik direktör Fatih Terim ile tanışırken, vatandaşı Alexandru Cicâldău ve yeni takım arkadaşları ile buluştu. Rumen futbolcu, takımdan ayrı bir kondisyon çalışması yaptı.