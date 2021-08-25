Galatasaray’da yeni transfer Olimpiu Morutan ilk kez antrenmana çıktı! Fatih Terim’den yakın ilgi

Yeni transfer Olimpiu Moruţan, antrenmanın son bölümünde Jupp Derwall Antrenman Sahası'na gelerek teknik direktör Fatih Terim ile tanışırken, vatandaşı Alexandru Cicâldău ve yeni takım arkadaşları ile buluştu. Rumen futbolcu, takımdan ayrı bir kondisyon çalışması yaptı.