Dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucu 35 yaşında hayatını kaybetti.

Sevilla Kulübü yaptığı açıklama hayatını kaybeden futbolcu için başsağlığı diledi.

İspanya'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Reyes için Sevilla," Daha kötü bir haber doğrulamayazdık... Sevilla'nın sevilen yıldızı Jose Antonio Reyes, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Huzur içinde uyu." açıklamasını yaptı.

Reyes 2004-2007 yılları arasında Arsenal forması giymişti. Yıldız oyuncu İspanya Milli Takımı adına 21 kez maça çıktı. Reyes son olarak ikinci lig kategorisindeki Extremadura takımında forma giyiyordu.

JOSE ANTONIO REYES KİMDİR?

Futbola Sevilla FC'de başlayan Reyes 2004'de Arsenal kulübünün tarihinde rekor kırarak 17.5 milyon sterline Arsenal'a transfer oldu. Daha sonra Julio Baptista takas edilerek Real Madrid'e geçti. İspanya Milli Futbol Takımı'nında 2006 FIFA Dünya Kupası kadrosunda bulunan Reyes 16 kere milli oldu 4 de gol attı.