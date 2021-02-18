Umut Bulut Konyaspor maçında oynarsa Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olacak

SÜPER LİG'DE 163 GOL

Kariyeri önemli başarılarla dolu olan Umut Bulut, ligde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda girdi ve "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un formasını terletti.