Umut Bulut Konyaspor maçında oynarsa Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olacak
Umut Bulut, rekora koşuyor. Süper Lig'de en çok forma giyen futbolcu rekoruna bir maç kaldı. Ligde 503 maçta süre alarak Oğuz Çetin'in rekorunu egale eden Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Konyaspor karşılaşmasında görev yapması halinde Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olacak. Konuya ilişkin konuşan Umut Bulut, "Futbola başladığımda 'Süper Lig'de böyle bir rekor kıracaksın' deseler aklıma gelmezdi" dedi.
18.02.2021 10:39
- Son Güncelleme: 18.02.2021 10:44
Türk futbolunun emektar futbolcularından Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Süper Lig kariyerinde 504. maça çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olmaya hazırlanıyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2001 yılında profesyonelliğe adım atan 37 yaşındaki Umut Bulut, Süper Lig'de 17 sezonda 503 kez forma giydi.
SÜPER LİG'DE 163 GOL
Kariyeri önemli başarılarla dolu olan Umut Bulut, ligde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda girdi ve "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un formasını terletti.