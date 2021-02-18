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Umut Bulut Konyaspor maçında oynarsa Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olacak

Umut Bulut, rekora koşuyor. Süper Lig'de en çok forma giyen futbolcu rekoruna bir maç kaldı. Ligde 503 maçta süre alarak Oğuz Çetin'in rekorunu egale eden Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Konyaspor karşılaşmasında görev yapması halinde Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olacak. Konuya ilişkin konuşan Umut Bulut, "Futbola başladığımda 'Süper Lig'de böyle bir rekor kıracaksın' deseler aklıma gelmezdi" dedi.

18.02.2021 10:39 - Son Güncelleme: 18.02.2021 10:44
Umut Bulut Konyaspor maçında oynarsa Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olacak

Türk futbolunun emektar futbolcularından Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Süper Lig kariyerinde 504. maça çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olmaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2001 yılında profesyonelliğe adım atan 37 yaşındaki Umut Bulut, Süper Lig'de 17 sezonda 503 kez forma giydi.

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Umut Bulut Konyaspor maçında oynarsa Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olacak

2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a gelen Umut Bulut, sarı-siyahlı ekibin geçen hafta oynadığı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında 503. maçına çıkarak Süper Lig'de en çok forma giyen Oğuz Çetin'in rekorunu egale etti.

Umut Bulut Konyaspor maçında oynarsa Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olacak

Deneyimli forvet, Yeni Malatyaspor'un 20 Şubat Cumartesi günü evinde İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmada sahaya çıkması halinde 504 maçla Süper Lig'de en fazla forma giyen oyuncu olacak.

Umut Bulut Konyaspor maçında oynarsa Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olacak

SÜPER LİG'DE 163 GOL
Kariyeri önemli başarılarla dolu olan Umut Bulut, ligde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda girdi ve "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un formasını terletti.

Umut Bulut Konyaspor maçında oynarsa Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olacak

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer gol kaydetti.

Bu sezon ilk golünü ligin 12'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye atan Umut, 19'uncu haftada da Çaykur Rizespor filelerini havalandırdı.