Beşiktaş’ın kaderi Cengiz Ünder’e bağlı! Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal...

Spor Toto Süper Lig'de 51 puanla zirveye ortak olan Beşiktaş önümüzdeki sezon için transferlerde yol haritasını belirmeye çalışıyor. Kara Kartal'ın önümüzdeki sezon için transferdeki ilk hedefini takımın kiralık futbolcuları Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal olarak belirleyen Beşiktaş'ın gözü bir yandan da milli futbolcumuz Cengiz Ünder'de olacak.

18.02.2021 12:54 - Son Güncelleme: 18.02.2021 12:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





