Galatasaray ve Fenerbahçe derken... Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oldu
Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın yıllık 7 milyon TL ve maç başı 100 bin lira önerdiği yıldız isim takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan orta saha için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...
18.02.2021 10:01
- Son Güncelleme: 18.02.2021 10:01
Beşiktaş'ta transfer döneminin gündemi olan Dorukhan Toköz ile ilgili belirsizlik devam ediyor.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek ve siyah beyazlılar ile henüz bir anlaşmaya varamayan Dorukhan Toköz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'ın yıllık 7 milyon TL ve maç başı 100 bin TL teklifinde bulunduğu Milli futbolcu için İspanyol ekibi Real Betis devreye girmişti.
İspanyollar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcu için bonservis bedeli ödemeyeceğinden dolayı transferi erkenden bitirmenin planlarını yapıyor.
AYRILACAĞINI YAZMIŞLARDI
Real Betis'in Dorukhan'ı bonservisinin elinde olması nedeniyle listesine aldığını iddia eden İspanyol basını, 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonu ayrılığı kafasına koyduğunu yazmıştı.