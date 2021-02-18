Galatasaray ve Fenerbahçe derken... Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın yıllık 7 milyon TL ve maç başı 100 bin lira önerdiği yıldız isim takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan orta saha için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

18.02.2021 10:01 - Son Güncelleme: 18.02.2021 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





