Ümraniyespor Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 | Ümraniyespor - Galatasaray maçı ŞİFRESİZ, KESİNTİSİZ, CANLI yayın!

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Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Ümraniyespor - Galatasaray maçıyla başlıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ümraniyespor Galatasaray maçı saat kaçta? Ümraniyespor Galatasaray maçı canlı yayın hangi kanalda? Ümraniyespor Galatasaray maçı şifresiz canlı yayın linki nedir? İşte merak edilenler...
Ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken, ikinci hafta sahasında mücadele ettiği Giresunspor'a 1-0 yenildi. Bu sezonun yeni takımı Ümraniyespor ise ilk hafta Kadıköy'de karşı karşıya geldiği Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken, ikinci hafta ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
İLK RESMİ MAÇ
Galatasaray ile Ümraniyespor oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig'de ilk kez rakip olacak aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar 4 hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Oynanan bu 4 müsabakada da sahadan sarı-kırmızılılar galip ayrıldı. Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da Fransız futbolcu Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö sakatlığından dolayı maçta oynayamayacak.