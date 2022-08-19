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Haberler Spor Ümraniyespor Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 | Ümraniyespor - Galatasaray maçı ŞİFRESİZ, KESİNTİSİZ, CANLI yayın!

Ümraniyespor Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 | Ümraniyespor - Galatasaray maçı ŞİFRESİZ, KESİNTİSİZ, CANLI yayın!

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Ümraniyespor - Galatasaray maçıyla başlıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ümraniyespor Galatasaray maçı saat kaçta? Ümraniyespor Galatasaray maçı canlı yayın hangi kanalda? Ümraniyespor Galatasaray maçı şifresiz canlı yayın linki nedir? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
19.08.2022 20:55 - Son Güncelleme: 19.08.2022 20:55
Ümraniyespor Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 | Ümraniyespor - Galatasaray maçı ŞİFRESİZ, KESİNTİSİZ, CANLI yayın!

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor'a mağlup olarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, ligin yeni ekibi Ümraniyespor'a konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor

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Ümraniyespor Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 | Ümraniyespor - Galatasaray maçı ŞİFRESİZ, KESİNTİSİZ, CANLI yayın!

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

Ümraniyespor Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 | Ümraniyespor - Galatasaray maçı ŞİFRESİZ, KESİNTİSİZ, CANLI yayın!

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ÜMRANİYESPOR: SERKAN, GÖKSU, ALLYSON, GLUMAC, LENJANI, OĞUZ, AVOUNOU, GERALDO, MRSIC, DEL VALLE, BETTALEB

GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, NELSSON, ABDÜLKERİM, VAN AANHOLT, TORREIRA, EMRE AKBABA, YUNUS, OLIVEIRA, KEREM, SEFEROVIC

Ümraniyespor Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 | Ümraniyespor - Galatasaray maçı ŞİFRESİZ, KESİNTİSİZ, CANLI yayın!

Ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken, ikinci hafta sahasında mücadele ettiği Giresunspor'a 1-0 yenildi. Bu sezonun yeni takımı Ümraniyespor ise ilk hafta Kadıköy'de karşı karşıya geldiği Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken, ikinci hafta ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Ümraniyespor Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 | Ümraniyespor - Galatasaray maçı ŞİFRESİZ, KESİNTİSİZ, CANLI yayın!

İLK RESMİ MAÇ

Galatasaray ile Ümraniyespor oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig'de ilk kez rakip olacak aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar 4 hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Oynanan bu 4 müsabakada da sahadan sarı-kırmızılılar galip ayrıldı. Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da Fransız futbolcu Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö sakatlığından dolayı maçta oynayamayacak.

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