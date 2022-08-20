Avcı 11 kararını verdi! İşte Antalyaspor Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in üçüncü hafta karşılaşmasında son şampiyon Trabzonspor, ligin dişli ekiplerinden Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu bir mücadeleye sahne olacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. 21:45'te başlayacak mücadele öncesinde teknik direktörler Abdullah Avcı ve Nuri Şahin, 11 kararlarını verdi. İşte Antalyaspor - Trabzonspor karşılaşmasının muhtemel 11'leri ve öne çıkan detayları...
Süper Lig'in üçüncü hafta heyecanı Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki mücadele ile devam edecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21:45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Trabzonspor ile karşılaştığı son 11 lig maçından sadece birini kazanabilen Antalyaspor, tek galibiyetini geçen sezon 2-1 galip gelerek aldı. Geçen sezonun 16. hafta karşılaşması olan mücadele, 2021/22 sezonunda Trabzonspor'un aldığı ilk yenilgi olmuştu.
İç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisi bu sezonun ilk haftasında sonlanan Nuri Şahin'in öğrencileri, Ekim 2021'den bu yana seyircisi önünde üst üste iki mağlubiyet almadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde Kopenhag ile karşılaşan ve sahadan mağlup ayrılan Trabzonspor, Antalya deplasmanından üç puan ile dönerek moral depolamak istiyor.