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Ülke sıralaması güncellendi! Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralaması ne oldu? İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde, Sivasspor ile Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil etti. Alınan sonuçların ardından ülke puanları ve sıralamaları güncellendi. Peki Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralaması ne oldu? İşte tüm detaylar...

28.10.2022 01:13 - Son Güncelleme: 28.10.2022 01:13
Ülke sıralaması güncellendi! Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralaması ne oldu? İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde ter dökerken Sivasspor ile Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil etti.

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Ülke sıralaması güncellendi! Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralaması ne oldu? İşte tüm detaylar...

Sonuçları UEFA ülke puanı sıralaması için son derece kritik olan maçlardan temsilcilerimiz 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile ayrıldı.

Ülke sıralaması güncellendi! Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralaması ne oldu? İşte tüm detaylar...

Trabzonspor, Kızılyıldız'a, Başakşehir ise Fiorentina'ya 2-1 kaybetti. Fenerbahçe Rennes'le 3-3 berabere kalırken, temsilcilerimizde tek galibiyeti ise Cluj'u 3-0 mağlup eden Sivasspor elde etti.

Ülke sıralaması güncellendi! Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralaması ne oldu? İşte tüm detaylar...

Türkiye, UEFA turnuvalarında bu hafta yapılan maçların ardından ülke puanı klasmanında 2 basamak yükselerek 12.sıraya yükseldi.

Ülke sıralaması güncellendi! Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralaması ne oldu? İşte tüm detaylar...

İşte uefa ülke puanı sıralaması:
1- İNGİLTERE: 99.427

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