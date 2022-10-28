Ülke sıralaması güncellendi! Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralaması ne oldu? İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde, Sivasspor ile Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil etti. Alınan sonuçların ardından ülke puanları ve sıralamaları güncellendi. Peki Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralaması ne oldu? İşte tüm detaylar...
28.10.2022 01:13 - Son Güncelleme: 28.10.2022 01:13
Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde ter dökerken Sivasspor ile Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil etti.
Trabzonspor, Kızılyıldız'a, Başakşehir ise Fiorentina'ya 2-1 kaybetti. Fenerbahçe Rennes'le 3-3 berabere kalırken, temsilcilerimizde tek galibiyeti ise Cluj'u 3-0 mağlup eden Sivasspor elde etti.
Türkiye, UEFA turnuvalarında bu hafta yapılan maçların ardından ülke puanı klasmanında 2 basamak yükselerek 12.sıraya yükseldi.