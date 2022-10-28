Ülke sıralaması güncellendi! Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralaması ne oldu? İşte tüm detaylar...

Trabzonspor, Kızılyıldız'a, Başakşehir ise Fiorentina'ya 2-1 kaybetti. Fenerbahçe Rennes'le 3-3 berabere kalırken, temsilcilerimizde tek galibiyeti ise Cluj'u 3-0 mağlup eden Sivasspor elde etti.