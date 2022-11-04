Fenerbahçe'nin son 16'daki muhtemel rakipleri belli oldu! Barcelona, Juventus, Ajax, Manchester United...
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu lider tamamlayarak son 16'ya kalan Fenerbahçe, taraftarlarını mutlu etti. Grupta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan sarı-lacivertli ekip son 16'ya kaldı. Sarı-lacivert ekibin son 16'daki rakibi UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu müsabakalarının ardından belli olacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında dünya devi takımlar da bulunuyor. İşte o rakiplerden bazıları...
04.11.2022 09:29 - Son Güncelleme: 04.11.2022 09:37
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.
FENERBAHÇE SON 16'DA
Fenerbahçe, bu sonucun ardından B Grubu'nu liderlik koltuğunda tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
RAKİPLER MERAK EDİLİYOR
Play-off turuna çıkmadan direkt olarak son 16'ya kalan Fenerbahçe'nin rakibinin hangi takım olacağı ise sarı - lacivertli futbolseverler tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı...
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELENLER...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne gelen takımlar ile Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekipler, play-off turunda karşı karşıya gelecek.