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Haberler Spor Fenerbahçe'nin son 16'daki muhtemel rakipleri belli oldu! Barcelona, Juventus, Ajax, Manchester United...

Fenerbahçe'nin son 16'daki muhtemel rakipleri belli oldu! Barcelona, Juventus, Ajax, Manchester United...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu lider tamamlayarak son 16'ya kalan Fenerbahçe, taraftarlarını mutlu etti. Grupta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan sarı-lacivertli ekip son 16'ya kaldı. Sarı-lacivert ekibin son 16'daki rakibi UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu müsabakalarının ardından belli olacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında dünya devi takımlar da bulunuyor. İşte o rakiplerden bazıları...

04.11.2022 09:29 - Son Güncelleme: 04.11.2022 09:37
Fenerbahçe’nin son 16’daki muhtemel rakipleri belli oldu! Barcelona, Juventus, Ajax, Manchester United...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.

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Fenerbahçe’nin son 16’daki muhtemel rakipleri belli oldu! Barcelona, Juventus, Ajax, Manchester United...

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Polonya'da oynanan müsabakada temsilcimiz Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arda Güler ve 45+2. dakikada Willian Arao kaydetti.

Fenerbahçe’nin son 16’daki muhtemel rakipleri belli oldu! Barcelona, Juventus, Ajax, Manchester United...

FENERBAHÇE SON 16'DA
Fenerbahçe, bu sonucun ardından B Grubu'nu liderlik koltuğunda tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe’nin son 16’daki muhtemel rakipleri belli oldu! Barcelona, Juventus, Ajax, Manchester United...

RAKİPLER MERAK EDİLİYOR
Play-off turuna çıkmadan direkt olarak son 16'ya kalan Fenerbahçe'nin rakibinin hangi takım olacağı ise sarı - lacivertli futbolseverler tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı...

Fenerbahçe’nin son 16’daki muhtemel rakipleri belli oldu! Barcelona, Juventus, Ajax, Manchester United...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELENLER...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne gelen takımlar ile Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekipler, play-off turunda karşı karşıya gelecek.

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