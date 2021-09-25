Beşiktaş’ın Altay mağlubiyeti sonrası milli yıldıza sert sözler: Gayret var beceri sıfır!

TURGAY DEMİR - CAN'IM SIKKIN!

Beşiktaş'ın yanında pişmiş tavuk, piyango talihlisi gibi kalır… On bir sakat vardı Pjanic gitti on iki oldu! Sakatlardan oluşan takım açık ara şampiyon olur! Kim nazar ettiyse helal olsun, ne göz varmış!.. Sakatlık durumu böyle olunca geçen haftanın en kötüleri Gökhan ve Kenan'a bin kez daha şans geldi ve onlar yine bu şansı teptiler…