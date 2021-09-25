Beşiktaş'ın Altay mağlubiyeti sonrası milli yıldıza sert sözler: Gayret var beceri sıfır!
Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altay, 1-0 geriye düştüğü müsabakada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Eksik futbolcular nedeniyle kadro kurmakta zorluk çeken Sergen Yalçın'ın genç oyunculara da şans verdiği mücadele sonrası spor yazarları oyunu ve milli yıldızı eleştirdi.
SİNAN VARDAR - TATSIZ GECE
Beşiktaş'ın, 11 eksikle çıktığı İzmir deplasmanında kontrollü bir futbol tercih etmesi çok doğaldı. Ama maalesef dün forma giyen Beşiktaşlı oyuncuların büyük çoğunluğu sınıfta kaldı. Bunca sakatın yanı sıra Pjanic de kenara gelince teknik direktör Beşiktaş rakibinin hatalarını beklemeye başladı.
Gökhan Töre'nin bu kadar formsuzluğuna anlam vermekte zorlanıyorum. Bir futbolcu istese bu kadar kötü oynayabilir mi? Yeni transfer Kenan Karaman'ın da sakatlar iyileştikten sonra formayı bulması çok zor gibi. Açık ve net söylemek gerekirse Beşiktaş'ta dünkü kadroda yer alan en az 5 futbolcu devre arasında kiralık gönderilmeli.
Beşiktaş ikinci yarıda Altay savunmasının hatasının hatasıyla Güven Yalçın'ın ayağından golü bularak 3 puana çok yaklaştı. Ancak N'Sakala'nın basit bir hatası her şeyi alt üst etti. Kazananı tebrik edelim. Mustafa Denizli. Altay'da çok kısa zamanda çok güzel işler yaptı. 41 yaşındaki İbrahim Öztürk'e maşallah, Bamba, kaleci Lis harika bir performans gösterdi. Altay maç fazlalığıyla liderliğe yükseldi. Fırat Aydınus harika bir maç yönetti. Türkiye'nin en iyi hakemine tebrikler...
TURGAY DEMİR - CAN'IM SIKKIN!
Beşiktaş'ın yanında pişmiş tavuk, piyango talihlisi gibi kalır… On bir sakat vardı Pjanic gitti on iki oldu! Sakatlardan oluşan takım açık ara şampiyon olur! Kim nazar ettiyse helal olsun, ne göz varmış!.. Sakatlık durumu böyle olunca geçen haftanın en kötüleri Gökhan ve Kenan'a bin kez daha şans geldi ve onlar yine bu şansı teptiler…