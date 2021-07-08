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Uğurcan Çakır EURO 2020'nin zirvesinde! Eleştiri oklarının hedefi olmuştu ama...

Milli Takım EURO 2020'ye erken veda ederken, ortaya koyduğu futbolla da kamuoyu tarafından çokça eleştirildi. 3 maçta sıfır çeken Türkiye, kalesinde 8 gol görürken; Uğurcan Çakır da eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ancak ortaya çıkan istatistikler ise eleştirilerin tam tersini söylüyor. İşte detaylar...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
08.07.2021 15:52 - Son Güncelleme: 08.07.2021 15:52
Uğurcan Çakır EURO 2020'nin zirvesinde! Eleştiri oklarının hedefi olmuştu ama...

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020'de ortaya koyduğu futbolla çok eleştirildi. 3 maçta da sahadan yenik ayrıldık. Türkiye, A Grubu'nda oynadığı 3 maçta kalesinde 8 gol görürken milli kalecimiz Uğurcan Çakır eleştirilerden en çok nasibini alan isimlerdendi.

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Uğurcan Çakır EURO 2020'nin zirvesinde! Eleştiri oklarının hedefi olmuştu ama...

Ancak istatistikler öyle demiyor. Uğurcan Çakır, Milli Takım elendiği için tatile çıkalı çok oldu ama Euro 2020 istatistiklerinde halen zirvede yer alıyor.

Uğurcan Çakır EURO 2020'nin zirvesinde! Eleştiri oklarının hedefi olmuştu ama...

25 yaşındaki başarılı kaleci, Euro 2020'de kalesine en çok şut gelen, grup aşamalarında en çok kurtarış yapan, oynadığı süre boyunca maç başına en çok kurtarış yapan, oynadığı süre boyunca maç başına en çok karşı karşıya şut çekilen ve turnuvanın genelinde en çok kurtarış yapan ikinci kaleci konumunda.

Uğurcan Çakır EURO 2020'nin zirvesinde! Eleştiri oklarının hedefi olmuştu ama...

Ancak bu istatistiklere rağmen başarılı kaleci turnuva boyunca sosyal medyada bazı taraftar grupları tarafından yerden yere vuruldu.

Uğurcan Çakır EURO 2020'nin zirvesinde! Eleştiri oklarının hedefi olmuştu ama...

Oysa ki Uğurcan Çakır için turnuva boyunca yabancı medya kuruluşları ve futbol siteleri övgü dolu söyledi.

Uğurcan Çakır EURO 2020'nin zirvesinde! Eleştiri oklarının hedefi olmuştu ama...

Trabzonspor ile sözleşmesi devam eden başarılı kaleciyle Avrupa'nın dev takımları yakından ilgileniyor. Monaco, Lille, Sevilla ve Roma gibi kulüpler Uğurcan Çakır'ı transfer edebilmek için sırada bekliyor.

Uğurcan Çakır EURO 2020'nin zirvesinde! Eleştiri oklarının hedefi olmuştu ama...

Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan Uğurcan Çakır'ın Bordo-Mavililer'le olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.