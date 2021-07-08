Uğurcan Çakır EURO 2020'nin zirvesinde! Eleştiri oklarının hedefi olmuştu ama...
Milli Takım EURO 2020'ye erken veda ederken, ortaya koyduğu futbolla da kamuoyu tarafından çokça eleştirildi. 3 maçta sıfır çeken Türkiye, kalesinde 8 gol görürken; Uğurcan Çakır da eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ancak ortaya çıkan istatistikler ise eleştirilerin tam tersini söylüyor. İşte detaylar...
08.07.2021 15:52
- Son Güncelleme: 08.07.2021 15:52
25 yaşındaki başarılı kaleci, Euro 2020'de kalesine en çok şut gelen, grup aşamalarında en çok kurtarış yapan, oynadığı süre boyunca maç başına en çok kurtarış yapan, oynadığı süre boyunca maç başına en çok karşı karşıya şut çekilen ve turnuvanın genelinde en çok kurtarış yapan ikinci kaleci konumunda.