Uğurcan Çakır EURO 2020'nin zirvesinde! Eleştiri oklarının hedefi olmuştu ama...

25 yaşındaki başarılı kaleci, Euro 2020'de kalesine en çok şut gelen, grup aşamalarında en çok kurtarış yapan, oynadığı süre boyunca maç başına en çok kurtarış yapan, oynadığı süre boyunca maç başına en çok karşı karşıya şut çekilen ve turnuvanın genelinde en çok kurtarış yapan ikinci kaleci konumunda.