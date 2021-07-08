Beşiktaş'a 3 gol atan Galatasaraylı Eren Aydın için Fatih Terim'den flaş karar
Galatasaray'ın geleceğini oluşturan U19 takımının forveti olan Eren Aydın, attığı gollerle ve sergilediği başarılı performans ile Fatih Terim'in dikkatini çekti. Terim'den tam not alan Aydın'ın A Takım kampına davet edileceği öğrenildi.
08.07.2021 12:10
- Son Güncelleme: 08.07.2021 12:10
Galatasaray U19 Takımı'nın forveti Eren Aydın, U19 Ligi'nde attığı gollerle bu sezona damgasını vurdu. Muhteşem performansı, A Takım teknik heyetinin gözünden kaçmadı. Son olarak U19 Süper Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş'a karşı 3 gol birden atan Eren Aydın, etkili futbolu ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den de tam not aldı.