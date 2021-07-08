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Beşiktaş'a 3 gol atan Galatasaraylı Eren Aydın için Fatih Terim'den flaş karar

Galatasaray'ın geleceğini oluşturan U19 takımının forveti olan Eren Aydın, attığı gollerle ve sergilediği başarılı performans ile Fatih Terim'in dikkatini çekti. Terim'den tam not alan Aydın'ın A Takım kampına davet edileceği öğrenildi.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
08.07.2021 12:10 - Son Güncelleme: 08.07.2021 12:10
Beşiktaş'a 3 gol atan Galatasaraylı Eren Aydın için Fatih Terim'den flaş karar

Galatasaray U19 Takımı'nın forveti Eren Aydın, U19 Ligi'nde attığı gollerle bu sezona damgasını vurdu. Muhteşem performansı, A Takım teknik heyetinin gözünden kaçmadı. Son olarak U19 Süper Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş'a karşı 3 gol birden atan Eren Aydın, etkili futbolu ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den de tam not aldı.

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Beşiktaş'a 3 gol atan Galatasaraylı Eren Aydın için Fatih Terim'den flaş karar

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Terim'in U19 Ligi'nde bu sezon şu ana kadar 23 gol atan genç Eren'i U19 Ligi finallerinin ardından A Takım kampına davet edeceği ortaya çıktı.

Beşiktaş'a 3 gol atan Galatasaraylı Eren Aydın için Fatih Terim'den flaş karar

18 yaşındaki Eren'den ekibine övgü ile bahseden Terim'in sezon içerisinde de genç golcüyü Falcao ve Mohamed'in alternatifi olarak düşündüğü belirtildi.

Beşiktaş'a 3 gol atan Galatasaraylı Eren Aydın için Fatih Terim'den flaş karar

Galatasaray A Takımı'nı hedeflediğini söyleyen Eren Aydın, takım arkadaşı olmaya hazırlandığı Falcao için ise "Radamel Falcao'yu örnek alıyorum ve onun gibi bir forvet olmak istiyorum" demişti.

Beşiktaş'a 3 gol atan Galatasaraylı Eren Aydın için Fatih Terim'den flaş karar

18 yaşındaki futbolcu bu sezon U19 Ligi'nde 20 maçta attığı 23 golün yanı sıra 5 de asist yaparak sezonun en flaş ismi olmuştu.