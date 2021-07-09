Pelkas'a İtalya'dan dev teklif! Bonservis bedeli belli oldu
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ve sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Dimitrios Pelkas için Bologna teklif yapmaya hazırlanıyor. İtalyan basınına göre Bologna'nın 8 milyon euroluk bonservis bedeli önereceği iddia edilirken, bütçe açmak isteyen Fenerbahçe'nin bu teklifi değerlendirebileceği öğrenildi.
09.07.2021 10:02
- Son Güncelleme: 09.07.2021 10:02
Yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde, sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilere sürpriz bir teklif geldi.
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın Dimitris Pelkas'a resmi teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.
Fotomaç'ın haberine göre İtalyan kaynaklar, kırmızı-mavili takımın Yunan maestro için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro önereceğini yazdı. 27 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de geçen sezon 32 maçta 7 gol+8 asist üretmişti.
Kanarya, Pelkas için geçen sezon PAOK'a 1.9 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Yunan ekibi anlaşma gereği sonraki satıştan da yüzde 20 pay alma hakkına sahip.
Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Pelkas, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.
Yunan futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.