Pelkas'a İtalya'dan dev teklif! Bonservis bedeli belli oldu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ve sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Dimitrios Pelkas için Bologna teklif yapmaya hazırlanıyor. İtalyan basınına göre Bologna'nın 8 milyon euroluk bonservis bedeli önereceği iddia edilirken, bütçe açmak isteyen Fenerbahçe'nin bu teklifi değerlendirebileceği öğrenildi.

09.07.2021 10:02 - Son Güncelleme: 09.07.2021 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





