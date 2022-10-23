UFC’den kemerin yeni sahibi Charles Oliveira’yı yenen Islam Makhackev! Zaferi Khabib Nurmagomedov ile paylaştı! Hasbulla gündem oldu

KHABIB İLE BİRLİKTE VOLKANOVSKI'YE MEYDAN OKUDULAR

Islam Makhachev'in zaferiyle büyük sevinç yaşayan ve ringe girip arkadaşını omzuna alan emekli şampiyon Khabib Nurmagomedov; "Islam için çok mutluyum. Günlerdir herkes Oliveira'yı favori gösteriyordu ama Islam çıktı ve onu yendi. Yıllardır birlikte bugünü görebilmek için çalıştım. Şimdi doğrudan Avustralya'ya uçmasını ve Volkanovski ile dövüşmesini istiyorum." dedi.