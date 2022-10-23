Okan Buruk’tan farklı kadro! İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı muhtemel 11’leri

KUPADA MORAL BULMUŞTU

Galatasaray, ligdeki kötü gidişatına kupada son vermişti. Evinde Kastamonuspor'u 7-0 yenerek morallenmişti. Okan Buruk bu karşılaşmada orta saha kurgusunu değiştirecek. Kastamonu maçının iyilerinden Berkan Kutlu 11'e yerleşecek. Lucas Torriera ve Sergio Oliveira da 11'de başlayacak. Genç çalıştırıcı hücum hattını da yenileyecek. Kanatlarda Milot Rashica ile Kerem Aktüroğlu yer alacak. Buruk, en uçta Mauro İcardi'ye son bir şans tanıyacak.