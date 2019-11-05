Fenerbahçe'den bomba hamle! Yılın futbolcusu seçilmişti... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ancak ilerleyen haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle liderlik fırsatını tepen Fenerbahçe'de, devre arası ve sezon sonu transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başlatıldı. Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışma yürüten Comolli'nin gizlice sürdürdüğü bir görüşme İtalyan basını tarafından duyuruldu. Daha önce "yılın futbolcusu" da seçilen süper yıldız ile gizlice görüşme yapan Comolli'nin bu transferde büyük mesafe kaydettiği belirtildi. İşte detaylar...

05.11.2019 13:08 - Son Güncelleme: 05.11.2019 13:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





