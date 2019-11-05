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Fenerbahçe'den bomba hamle! Yılın futbolcusu seçilmişti... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ancak ilerleyen haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle liderlik fırsatını tepen Fenerbahçe'de, devre arası ve sezon sonu transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başlatıldı. Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışma yürüten Comolli'nin gizlice sürdürdüğü bir görüşme İtalyan basını tarafından duyuruldu. Daha önce "yılın futbolcusu" da seçilen süper yıldız ile gizlice görüşme yapan Comolli'nin bu transferde büyük mesafe kaydettiği belirtildi. İşte detaylar...

05.11.2019 13:08 - Son Güncelleme: 05.11.2019 13:09
Fenerbahçe'den bomba hamle! Yılın futbolcusu seçilmişti... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Sezona kadrosunda büyük bir değişim yaparak başlayan ve camiaya umut veren oyunuyla ligde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli dakikalar yaşanıyor...

Fenerbahçe'den bomba hamle! Yılın futbolcusu seçilmişti... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'den bomba hamle! Yılın futbolcusu seçilmişti... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Sarı lacivertlilerde takımın eksikleri ve mevcut oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmeler neticesinde transfer raporu hazırlanıyor...

Fenerbahçe'den bomba hamle! Yılın futbolcusu seçilmişti... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Sol bek takviyesi isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın orta saha, kanat ve forvete de takviye istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'den bomba hamle! Yılın futbolcusu seçilmişti... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Bu kapsamda hem yurt içi hem yurt dışı olmak kaydıyla yoğun bir tempo içinde olan sportif direktör Damien Comolli'nin görüştüğü bazı isimler belli olmuştu.

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