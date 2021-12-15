UEFA Uluslar Ligi’nde 202223 sezonu kuraları çekiliyor! İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel rakipleri

A Milli Futbol Takımı, diğer torbalardan gelecek birer rakibin yer alacağı dört takımlı grupta mücadele edecek.

Ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlardan Kazakistan ile Moldova ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Estonya arasında Mart 2022'de çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak play-out maçlarının ardından C Ligi'nde mücadele edecek iki ekip kesinleşecek.