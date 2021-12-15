UEFA Uluslar Ligi'nde 202223 sezonu kuraları çekiliyor! İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri
UEFA Uluslar Ligi 2022-23 sezonu kura çekimi yarın UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak. UEFA'ya üye 55 federasyonun mücadele edeceği turnuvaya, Türkiye C Ligi'nden katılacak. İşte kura çekimi öncesi son bilgiler ve Türkiye'nin muhtemel rakipleri...
UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yarın yapılacak.
Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmayacak.
Türkiye, UEFA'ya üye 55 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada C Ligi'nde yer alacak.
TÜRKİYE 1. TORBADAN KATILACAK
Takımlar, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katılacak.
Türkiye'nin de bulunduğu C Ligi'nde torbalar şu şekilde:
1. torba: Türkiye, Slovakya, Bulgaristan, Kuzey İrlanda
2. torba: Yunanistan, Belarus, Lüksemburg, Kuzey Makedonya
3. torba: Litvanya, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova
4. torba: Kazakistan-Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya, Cebelitarık, Faroe Adaları
A Milli Futbol Takımı, diğer torbalardan gelecek birer rakibin yer alacağı dört takımlı grupta mücadele edecek.
Ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlardan Kazakistan ile Moldova ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Estonya arasında Mart 2022'de çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak play-out maçlarının ardından C Ligi'nde mücadele edecek iki ekip kesinleşecek.
Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.
Uluslar Ligi'nde diğer ligler ve torbalar ise şöyle: