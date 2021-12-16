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Türkiye menajerlere en fazla ödeme yapan 10. ülke

Futbolda, 2021 yılında dünya genelinde kulüplerin aracılık hizmetleri için 500,8 milyon dolar ödediği belirlendi. Türkiye ise en fazla aracılık hizmeti ödemesi yapan ilk on ülke arasında yer aldı.

16.12.2021 00:57 - Son Güncelleme: 16.12.2021 01:10
Türkiye menajerlere en fazla ödeme yapan 10. ülke

FIFA tarafından bugün yayınlanan Uluslararası Transferlerde Aracılar Raporu'na göre, dünya genelinde kulüplerin aracı hizmetleri için ödedikleri ücretler bu yıl 500,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Türkiye menajerlere en fazla ödeme yapan 10. ülke

2021 yılında Transfer Eşleştirme Sistemi'nde (TMS) toplam 17 bin 945 erkek profesyonel futbolcunun uluslararası transferi tamamlandı. Bunların 3 bin 545'inde (yüzde 19.8) en az bir aracı yer aldı.

Türkiye menajerlere en fazla ödeme yapan 10. ülke

Avrupa kulüplerinin aracılık hizmetleri için yaptığı ödeme, 500,8 milyon dolarlık harcamanın yüzde 95,8'ini oluşturdu. İngiltere (133,3 milyon dolar), Almanya (84,3 milyon dolar), İtalya (73,5 milyon dolar), İspanya (34,8 milyon dolar), Fransa ( 30,3 milyon dolar) ve Portekiz'in (29,3 milyon dolar) yaptıkları aracı harcamaları, dünya çapındaki harcanın yüzde 77'sini kapsıyor.

Türkiye menajerlere en fazla ödeme yapan 10. ülke

Kulüplerin aracılık hizmet bedeli harcamalarına göre ilk on federasyon arasında Türkiye de yer aldı.

Türkiye menajerlere en fazla ödeme yapan 10. ülke

Türk futbol takımları aracılık hizmet bedeli için bu yıl 9.6 milyon dolar ödedi ve FIFA'nın en fazla aracılık hizmeti harcaması yapan ülkeler listesinde 10. sırada yer aldı.

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