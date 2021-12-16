Türkiye menajerlere en fazla ödeme yapan 10. ülke
Futbolda, 2021 yılında dünya genelinde kulüplerin aracılık hizmetleri için 500,8 milyon dolar ödediği belirlendi. Türkiye ise en fazla aracılık hizmeti ödemesi yapan ilk on ülke arasında yer aldı.
16.12.2021 00:57
- Son Güncelleme: 16.12.2021 01:10
Avrupa kulüplerinin aracılık hizmetleri için yaptığı ödeme, 500,8 milyon dolarlık harcamanın yüzde 95,8'ini oluşturdu. İngiltere (133,3 milyon dolar), Almanya (84,3 milyon dolar), İtalya (73,5 milyon dolar), İspanya (34,8 milyon dolar), Fransa ( 30,3 milyon dolar) ve Portekiz'in (29,3 milyon dolar) yaptıkları aracı harcamaları, dünya çapındaki harcanın yüzde 77'sini kapsıyor.
Kulüplerin aracılık hizmet bedeli harcamalarına göre ilk on federasyon arasında Türkiye de yer aldı.