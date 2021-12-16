Türkiye menajerlere en fazla ödeme yapan 10. ülke

Avrupa kulüplerinin aracılık hizmetleri için yaptığı ödeme, 500,8 milyon dolarlık harcamanın yüzde 95,8'ini oluşturdu. İngiltere (133,3 milyon dolar), Almanya (84,3 milyon dolar), İtalya (73,5 milyon dolar), İspanya (34,8 milyon dolar), Fransa ( 30,3 milyon dolar) ve Portekiz'in (29,3 milyon dolar) yaptıkları aracı harcamaları, dünya çapındaki harcanın yüzde 77'sini kapsıyor.