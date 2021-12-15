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Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin genç yıldızını "Kapacak"

Sezon başında Bursaspor'dan transfer edilen Burak Kapacak'a Süper Lig'den talip çıktı. Sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulamayan 22 yaşındaki ismin ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılabileceği iddia edildi.

15.12.2021 12:31 - Son Güncelleme: 15.12.2021 12:31
Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin genç yıldızını Kapacak

Fenerbahçe'nin sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamayan Burak Kapacak'a Süper Lig ekibi Göztepe talip oldu.

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Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin genç yıldızını Kapacak

İzmir ekibinin, 22 yaşındaki genç kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Süper Lig'den başka takımların da transfer listesinde yer alan Burak için Göztepe yönetimi temaslara başladı.

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin genç yıldızını Kapacak

HİÇ SÜRE ALAMADI!
Yeni Asır'ın haberine göre; Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile görüşerek Burak Kapacak'ı sezon sonuna kadar kiralık istediği ifade edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da futbolcunun gelişimi için kiralanmasına sıcak baktığı belirtildi.

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin genç yıldızını Kapacak

İki kulüp arasında Burak Kapacak transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. F.Bahçe'de bu sezon ligde 6 maçta yedek soyunan genç yıldız adayı süre alamadı.

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