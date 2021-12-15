Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin genç yıldızını "Kapacak"

HİÇ SÜRE ALAMADI!

Yeni Asır'ın haberine göre; Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile görüşerek Burak Kapacak'ı sezon sonuna kadar kiralık istediği ifade edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da futbolcunun gelişimi için kiralanmasına sıcak baktığı belirtildi.