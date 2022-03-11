UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Galatasaray’ın beraberliği ile Türkiye’nin puanı yükseldi

Yerel liglerdeki takımların gelecek sezon Avrupa kupalarına kaç takımla katılabileceğini belirleyen UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, G.Saray'ın Barcelona ile berabere kalmasının ardından puan olarak yükselse de sıralamada 19. sıradaki yerini korudu.

İşte UEFA ülke puanı sıralaması...