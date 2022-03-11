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UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Galatasaray'ın beraberliği ile Türkiye'nin puanı yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Barcelona ile karşılaşan Galatasaray beklentilerin aksine Camp Nou'dan beraberlikle ayrılarak turu İstanbul'a taşımayı başardı. Bu sonuçla ülke takımlarının Avrupa kupalarındaki mücadelesinde önemli rol oynayan UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalmasının ardından Türkiye'nin puanı da yükseldi.

11.03.2022 11:09 - Son Güncelleme:
UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Galatasaray’ın beraberliği ile Türkiye’nin puanı yükseldi

Yerel liglerdeki takımların gelecek sezon Avrupa kupalarına kaç takımla katılabileceğini belirleyen UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, G.Saray'ın Barcelona ile berabere kalmasının ardından puan olarak yükselse de sıralamada 19. sıradaki yerini korudu.

İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Galatasaray’ın beraberliği ile Türkiye’nin puanı yükseldi

1- İngiltere - 101.783

UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Galatasaray’ın beraberliği ile Türkiye’nin puanı yükseldi

2- İspanya - 92.50

UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Galatasaray’ın beraberliği ile Türkiye’nin puanı yükseldi

3- İtalya - 74.902

UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Galatasaray’ın beraberliği ile Türkiye’nin puanı yükseldi

4- Almanya - 72.213

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