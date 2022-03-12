Trabzonspor evinde Göztepe’yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Cornelius 12, Nwakaeme 10, Bakasetas 8 ve Visca (sadece Trabzon'da) 5 kez fileleri sarstı. (Toplamda 9 gol ve 9 asist) Ligde birçok takımdan daha çok gol üreten bu dört 4 futbolcu, bugün de Trabzonspor'un en büyük kozu. Bordomavililerin 'imha timi' ligde geride kalan 28 haftada 39 gol + 25 asist ile toplamda 64 gole katkı yaptı.