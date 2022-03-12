Trabzonspor evinde Göztepe'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor, evinde ateş hattındaki Göztepe'yi konuk ediyor. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan son idman sonrası Göztepe maçında sahaya çıkacak muhtemel 11 belli oldu.
Teknik direktör Abdullah Avcı ile rekorları parçalayarak yoluna devam eden lider Trabzonspor bugün Göztepe'yi ağırlayacak. Karadeniz devinin en büyük avantajı muhteşem hücum hattı olarak dikkat çekiyor.
Cornelius 12, Nwakaeme 10, Bakasetas 8 ve Visca (sadece Trabzon'da) 5 kez fileleri sarstı. (Toplamda 9 gol ve 9 asist) Ligde birçok takımdan daha çok gol üreten bu dört 4 futbolcu, bugün de Trabzonspor'un en büyük kozu. Bordomavililerin 'imha timi' ligde geride kalan 28 haftada 39 gol + 25 asist ile toplamda 64 gole katkı yaptı.
SAHASINDA YENİLMEZLİĞİ 1 YILI GEÇTİ
Süper Lig'de rekorlar kırarak şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde maç kaybetmedi. Sahasındaki yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran Karadeniz fırtınası, 368 gündür evinde mağlubiyet yüzü görmedi. 1 yılı aşkın süredir evinde sırtı yere gelmeyen bordo-mavili ekip bu süreçte sahasından 14 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de evinde yenilmezlik serisi sürdüren tek takım olan Karadeniz ekibi, hem serisini sürdürmek hem şampiyonluk kupasına erken kavuşmak için mücadele edecek.
GÖZ KAMAŞTIRIYORLAR
Hücum hattı ile göz kamaştıran Karadeniz devinde bu 4 ismin yanı sıra herkes skor üretebiliyor. Djaniny Semedo de önemli işlere imza atıyor. Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu 6 kez fileleri sarstı. Abdülkadir Ömür 4, Hamsik ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 gol kaydederken, 2 golü de rakip takım kendi kalesine attı.