UEFA ÜLKE PUANI VE SIRALAMASI! Fenerbahçe Trabzonspor ve Başakşehir kazandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön ELeme Turu ilk maçında Ruzomberok'u 2-0 mağlup etmeyi başardı ve tur kapısını araladı.
Bordo mavililer adına golleri Trezeguet ve Cihan Çanak kaydetti. Bu sonuçla Fırtına, 1 Ağustos'taki mücadelede 3 farkla yenilmediği sürece 90 dakika içerisinde elenmeyecek. 2 farkta ise uzatmaya gidecek. 1 farklı yenilgi ise temsilcimize yarıyor.
Başakşehir de Avrupa mesaisine başlayan takımlarımızdan biriydi. Turuncu lacivertliler San Marino'nun La Fiorita ekibiyle karşıya geldi ve sahadan 6-1'lik ezici bir galibiyetle ayrıldı.