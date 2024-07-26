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UEFA ÜLKE PUANI VE SIRALAMASI! Fenerbahçe Trabzonspor ve Başakşehir kazandı... Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden ekiplerimizden Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında FC Lugano'yu deplasmanda 4-3 yendi ve tur için önemli bir avantaj yakaladı. Trabzonspor da Slovakya Kupası'nı müzesine götüren Ruzomberok'u UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu 2-0 mağlup ederek bir üst tura çok yaklaştı. Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda San Marino'nun La Fiorita temsilcisini 6-1 ile sahadan sildi ve önemli bir galibiyet elde etti. Peki bu zaferlerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı nasıl oldu? İşte sıralama...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 01:28 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 01:32
UEFA ÜLKE PUANI VE SIRALAMASI! Fenerbahçe Trabzonspor ve Başakşehir kazandı... Türkiye kaçıncı sırada? 1

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön ELeme Turu ilk maçında Ruzomberok'u 2-0 mağlup etmeyi başardı ve tur kapısını araladı.

UEFA ÜLKE PUANI VE SIRALAMASI! Fenerbahçe Trabzonspor ve Başakşehir kazandı... Türkiye kaçıncı sırada? 2

Bordo mavililer adına golleri Trezeguet ve Cihan Çanak kaydetti. Bu sonuçla Fırtına, 1 Ağustos'taki mücadelede 3 farkla yenilmediği sürece 90 dakika içerisinde elenmeyecek. 2 farkta ise uzatmaya gidecek. 1 farklı yenilgi ise temsilcimize yarıyor.

UEFA ÜLKE PUANI VE SIRALAMASI! Fenerbahçe Trabzonspor ve Başakşehir kazandı... Türkiye kaçıncı sırada? 3

Başakşehir de Avrupa mesaisine başlayan takımlarımızdan biriydi. Turuncu lacivertliler San Marino'nun La Fiorita ekibiyle karşıya geldi ve sahadan 6-1'lik ezici bir galibiyetle ayrıldı.

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