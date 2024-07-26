UEFA ÜLKE PUANI VE SIRALAMASI! Fenerbahçe Trabzonspor ve Başakşehir kazandı... Türkiye kaçıncı sırada?

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Bordo mavililer adına golleri Trezeguet ve Cihan Çanak kaydetti. Bu sonuçla Fırtına, 1 Ağustos'taki mücadelede 3 farkla yenilmediği sürece 90 dakika içerisinde elenmeyecek. 2 farkta ise uzatmaya gidecek. 1 farklı yenilgi ise temsilcimize yarıyor.