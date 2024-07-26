1 Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok ile karşılaştı. Bordo-mavililerin gollerini Trezeguet ve yeni transfer Cihan Çanak kaydetti. Ancak maçın kahramanı kurtarışlarıyla kaleci Uğurcan

Çakır oldu. Ruzomberok'u 2-0'lık galibiyetle deplasmanda yenen Trabzonspor, rövanş için kapıyı açtı. Spor yazarları heyecan dolu maçı yorumladı.

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Avrupa'da 2. ön eleme maçıyla başlayan sezon doğaldır ki yeni umutları, yeni beklentileri beraberinde getirir. Rakip her ne kadar kadro yeterliliği anlamında sizden daha alt seviyede olsa da böylesi maçlarda saklı sonuçların da ortaya çıktığı bir gerçek.