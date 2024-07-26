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Fırtına fişi çekti | Spor yazarları Ruzomberok maçını değerlendirdi: Yeni transfere övgü dolu sözler! O iki oyuncu için çarpıcı yorum: Vasat kaldılar

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Bordo-mavili takım Slovakya'da Ruzomberok'u deplasmanında yenerek rövanş için kapıyı açtı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Trezeguet ve 90+1'de Cihan Çanak attı. Spor yazarları, heyecan dolu maçı yorumladı.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 07:00 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 07:29
Fırtına fişi çekti | Spor yazarları Ruzomberok maçını değerlendirdi: Yeni transfere övgü dolu sözler! O iki oyuncu için çarpıcı yorum: Vasat kaldılar 1

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok ile karşılaştı. Bordo-mavililerin gollerini Trezeguet ve yeni transfer Cihan Çanak kaydetti. Ancak maçın kahramanı kurtarışlarıyla kaleci Uğurcan
Çakır oldu. Ruzomberok'u 2-0'lık galibiyetle deplasmanda yenen Trabzonspor, rövanş için kapıyı açtı. Spor yazarları heyecan dolu maçı yorumladı.

Fırtına fişi çekti | Spor yazarları Ruzomberok maçını değerlendirdi: Yeni transfere övgü dolu sözler! O iki oyuncu için çarpıcı yorum: Vasat kaldılar 2

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Avrupa'da 2. ön eleme maçıyla başlayan sezon doğaldır ki yeni umutları, yeni beklentileri beraberinde getirir. Rakip her ne kadar kadro yeterliliği anlamında sizden daha alt seviyede olsa da böylesi maçlarda saklı sonuçların da ortaya çıktığı bir gerçek.

Fırtına fişi çekti | Spor yazarları Ruzomberok maçını değerlendirdi: Yeni transfere övgü dolu sözler! O iki oyuncu için çarpıcı yorum: Vasat kaldılar 3

Dün bu gerçeği bir kez daha gördük çünkü maçta öne çıkan isim kaleci Uğurcan oldu. 5 net gol pozisyonunu önleyen isimdi. Eğer Uğurcan gününde olmasa çok farklı bir sonuç ve hüsranla biten bir gece olabilirdi.

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