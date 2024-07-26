UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Bordo-mavili takım Slovakya'da Ruzomberok'u deplasmanında yenerek rövanş için kapıyı açtı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Trezeguet ve 90+1'de Cihan Çanak attı. Spor yazarları, heyecan dolu maçı yorumladı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok ile karşılaştı. Bordo-mavililerin gollerini Trezeguet ve yeni transfer Cihan Çanak kaydetti. Ancak maçın kahramanı kurtarışlarıyla kaleci Uğurcan
Çakır oldu. Ruzomberok'u 2-0'lık galibiyetle deplasmanda yenen Trabzonspor, rövanş için kapıyı açtı. Spor yazarları heyecan dolu maçı yorumladı.
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Avrupa'da 2. ön eleme maçıyla başlayan sezon doğaldır ki yeni umutları, yeni beklentileri beraberinde getirir. Rakip her ne kadar kadro yeterliliği anlamında sizden daha alt seviyede olsa da böylesi maçlarda saklı sonuçların da ortaya çıktığı bir gerçek.
Dün bu gerçeği bir kez daha gördük çünkü maçta öne çıkan isim kaleci Uğurcan oldu. 5 net gol pozisyonunu önleyen isimdi. Eğer Uğurcan gününde olmasa çok farklı bir sonuç ve hüsranla biten bir gece olabilirdi.