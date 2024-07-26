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Ruzomberok - Trabzonspor maçı değerlendirmesi! Hangi futbolcu nasıl oynadı?

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil etmek isteyen Trabzonspor, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ruzomberok'u 2-0 yenerek turu geçmek adına büyük bir avantaj yakaladı. Bordo mavililerin gollerini Trezeguet ve Cihan Çanak attı. Peki hangi futbolcu nasıl oynadı? İşte maçın değerlendirmesi...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 00:37 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 00:37
Ruzomberok - Trabzonspor maçı değerlendirmesi! Hangi futbolcu nasıl oynadı? 1

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçunda Ruzomberok'u Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golleriyle yenmeyi başardı. Fırtına, elde ettiği galibiyetle birlikte 3. Ön Eleme Turu'na yükselme adına büyük bir avantaj yakaladı...

Ruzomberok - Trabzonspor maçı değerlendirmesi! Hangi futbolcu nasıl oynadı? 2

Uğurcan Çakır: Muhteşem bir maç çıkardı. Kurtardığı pozisyonlarla belki de turu getirdi.

Ruzomberok - Trabzonspor maçı değerlendirmesi! Hangi futbolcu nasıl oynadı? 3

Ozan Tufan: Gerçek mevkisi ön libero ve orta saha olsa da sağ bekte de görev yapabilen yıldız futbolcu ilk maçında çok sırıtmadı. Elinden geleni yaptı. Sırıtmadı. Pedro Malheiro'nun gelişiyle yerinin değişmesi bekleniyor.

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