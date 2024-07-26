Ruzomberok - Trabzonspor maçı değerlendirmesi! Hangi futbolcu nasıl oynadı?

1 Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçunda Ruzomberok'u Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golleriyle yenmeyi başardı. Fırtına, elde ettiği galibiyetle birlikte 3. Ön Eleme Turu'na yükselme adına büyük bir avantaj yakaladı...

2 Uğurcan Çakır: Muhteşem bir maç çıkardı. Kurtardığı pozisyonlarla belki de turu getirdi.