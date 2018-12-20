UEFA harekete geçti! Ali Koç'un açıklamaları sonrası flaş gelişme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ersun Yanal'ın imza töreninde yaptığı açıklamaların yankıları spor kamuoyunda sürerken, UEFA'nın Koç'un sözleri sonrası harekete geçerek eylem planı hazırlığı yaptığı öğrenildi.

20 Aralık 2018 Perşembe, 10:47:38 Güncelleme: 10:49:16
UEFA harekete geçti! Ali Koç'un açıklamaları sonrası flaş gelişme

Ancak UEFA'nın Finansal Fair Play komitesi ile ocak ayında yapılacak görüşme sıkıntıya girdi.

UEFA harekete geçti! Ali Koç'un açıklamaları sonrası flaş gelişme

3 Temmuz sürecinde Türkiye'de çıkan tüm haberleri takip eden UEFA'nın Koç'un açıklamasını da not ettiği belirtiliyor.

UEFA harekete geçti! Ali Koç'un açıklamaları sonrası flaş gelişme

Fenerbahçe ile yapılacak görüşmede bu sözlerin ne anlama geldiğinin sorulmasına ve sarı-lacivertli kulübe karşı tavrın sertleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

UEFA harekete geçti! Ali Koç'un açıklamaları sonrası flaş gelişme

"11.9 MİLYON EURO LİMİTİMİZ VAR"
Başkan Ali Koç'un, "Harcayacak 11.9 milyon Euro limitimiz var" sözleri dikkat çekmişti.

UEFA harekete geçti! Ali Koç'un açıklamaları sonrası flaş gelişme

Ne var ki UEFA'nın sarı-lacivertliler ile yaptığı uzlaşı metninde yapılan vurgu, sezonlar değil, transfer dönemleri üzerine...

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