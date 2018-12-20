Fenerbahçeli Eljif Elmas'a dev talip
Fenerbahçe'nin Makedon orta saha oyuncusu Eljif Elmas için Borussia Dortmund'un harekete geçtiği iddia edildi. Genç yıldızın devre arasında Almanya'nın yolunu tutabileceği konuşuluyor.
20 Aralık 2018 Perşembe, 11:30:25
Güncelleme: 11:31:09
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.
Başkan Ali Koç'un Ersun Yanal'ın imza töreninde yaptığı 'gözümüzü karartacağız' açıklaması da bu iddiaları doğruladı.
Eksik ve yetersiz görülen bölgelere transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de bazı oyuncularla da yollar ayrılacak.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'a da dev bir talip çıktı.
Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Eljif Elmas bir süredir Avrupa kulüplerinin takibine girerken, Borussia Dortmund'un genç futbolcu için harekete geçtiği ileri sürüldü.