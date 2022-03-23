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UEFA duyurdu! Türkiye'den EURO 2028 ve EURO 2032 için resmi başvuru

2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için resmi başvuruda bulunan ülkeler belli oldu. UEFA, Türkiye'nin iki dev turnuva için başvuru yaptığını duyurdu. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

23.03.2022 23:25 - Son Güncelleme: 23.03.2022 23:26
UEFA duyurdu! Türkiye’den EURO 2028 ve EURO 2032 için resmi başvuru

UEFA, Türkiye'nin, 2028 veya 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028 veya 2032) finallerinden birine ev sahipliği için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

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UEFA duyurdu! Türkiye’den EURO 2028 ve EURO 2032 için resmi başvuru

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için resmi başvuruda bulunan ülkelerin belli olduğu ifade edildi.

UEFA duyurdu! Türkiye’den EURO 2028 ve EURO 2032 için resmi başvuru

TÜRKİYE'DEN RESMİ BAŞVURU
Buna göre, Türkiye ve Rusya, her iki şampiyonadan birine ev sahipliği için başvuruda bulundu.

UEFA duyurdu! Türkiye’den EURO 2028 ve EURO 2032 için resmi başvuru

İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler, 2028'deki şampiyonayı ortak olarak düzenleme teklifi yaparken, İtalya ise sadece 2032'deki turnuva için başvuruda bulundu.

UEFA duyurdu! Türkiye’den EURO 2028 ve EURO 2032 için resmi başvuru

Bu iki turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeler, 2023 yılının eylül ayında açıklanacak.

UEFA duyurdu! Türkiye’den EURO 2028 ve EURO 2032 için resmi başvuru
UEFA duyurdu! Türkiye’den EURO 2028 ve EURO 2032 için resmi başvuru
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