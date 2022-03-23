UEFA duyurdu! Türkiye'den EURO 2028 ve EURO 2032 için resmi başvuru
2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için resmi başvuruda bulunan ülkeler belli oldu. UEFA, Türkiye'nin iki dev turnuva için başvuru yaptığını duyurdu. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...
23.03.2022 23:25 - Son Güncelleme: 23.03.2022 23:26
UEFA, Türkiye'nin, 2028 veya 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028 veya 2032) finallerinden birine ev sahipliği için başvuruda bulunduğunu duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için resmi başvuruda bulunan ülkelerin belli olduğu ifade edildi.
TÜRKİYE'DEN RESMİ BAŞVURU
Buna göre, Türkiye ve Rusya, her iki şampiyonadan birine ev sahipliği için başvuruda bulundu.