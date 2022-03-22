Burak Yılmaz mı Enes Ünal mı? Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’u zor bir tercih bekliyor!

Stefan Kuntz'un Burak Yılmaz'ın geçen sezonki formundan uzak olması, Enes'in ise İspanya'da yakaladığı çıkışa rağmen Burak'ı forvette ilk 11'de oynatmaya daha yakın olduğu ve 36 yaşındaki futbolcunun tecrübesine güvendiği ifade ediliyor.