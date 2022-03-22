Burak Yılmaz mı Enes Ünal mı? Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u zor bir tercih bekliyor!
Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda perşembe akşamı deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız'da forvette hangi oyuncunun ilk 11'de sahaya çıkacağı merakla bekleniyor. Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'u takımın en tecrübelisi olan kaptan Burak Yılmaz ile İspanya'da harikalar yaratan Enes Ünal arasında zorlu bir tercih bekliyor.
Liglere ara verilmesinin ardından futbolda gözler milli mesaiye çevrildi... Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda tek maç üzerinden oynanacak olan eşleşmede perşembe akşamı Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takımımız, rakibini mağlup etmesi halinde play-off final turuna yükselme şansı yakalacayak.
Zorlu Portekiz maçı öncesi A Milli Takımımız büyük bir motivasyonla karşılaşmaya hazırlanırken, Ay-Yıldızlılar'da en çok merak edilen konulardan biri ise forvet mevkisinde hangi futbolcunun ilk 11'de görev yapacağı oldu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un takımın en tecrübeli ve mevcut kadro içinde Ay-Yıldızlı forma ile en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunan Burak Yılmaz ile İspanya'da gol krallığı yarışında ikinci sırada olan Enes Ünal arasında tercih yapmakta zorlandığı öğrenildi.
Stefan Kuntz'un Burak Yılmaz'ın geçen sezonki formundan uzak olması, Enes'in ise İspanya'da yakaladığı çıkışa rağmen Burak'ı forvette ilk 11'de oynatmaya daha yakın olduğu ve 36 yaşındaki futbolcunun tecrübesine güvendiği ifade ediliyor.
Burak Yılmaz'ı Portekiz karşısında ilk 11'de oynatmaya daha sıcak bakan Kuntz'un oyunun gidişine göre Enes'i hamle oyuncusu olarak kullanmayı planladığı belirtiliyor.