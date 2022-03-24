Burak Yılmaz'dan olay Cristiano Ronaldo sözleri! "Son Dünya Kupası..."
Burak Yılmaz'dan Cristiano Ronaldo sözleri... Milli Futbolcu Burak Yılmaz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz, "Cristiano Ronaldo benim için dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu. Buna saygı duyacaklarını düşünüyorum. Ona saygım var ve çok seviyorum." sözlerini kullanan deneyimli futbolcu, "Onun son Dünya Kupası mı bilemem ama benim son dünya kupam olacağına eminim." ifadelerini kullandı.
Milli Futbolcu Burak Yılmaz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Burak Yılmaz dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo için çok konuşulacak ifadeler kulllandı.
İki takımın da Dünya Kupası'na gitmek istediğini belirten Burak, "Çok zor bir kura çektik, Portekiz ile Porto'da oynamak daha da farklı. Portekiz dünyanın en iyi oyuncusuna sahip ve ona yakın çok önemli oyuncuların kadrolarında olduğunu görüyoruz. Saygımız büyük ama buraya hiçbir şeyi kabul ederek, baştan yenilmiş gibi, elenmiş gibi düşünerek gelmedik. Bizlerin de hayali var, ulaşmak istediğimiz yerler var. Ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etmek istiyoruz. Sizlerin de bunu istediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz şunları söyledi:
"Lille'den takım arkadaşın Fonte, 'Burak arkadaşım ancak yarın sahada arkadaşlık olmayacak' dedi. Hem bu sözü nasıl değerlendirsin.