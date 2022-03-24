Burak Yılmaz'dan olay Cristiano Ronaldo sözleri! "Son Dünya Kupası..."

İki takımın da Dünya Kupası'na gitmek istediğini belirten Burak, "Çok zor bir kura çektik, Portekiz ile Porto'da oynamak daha da farklı. Portekiz dünyanın en iyi oyuncusuna sahip ve ona yakın çok önemli oyuncuların kadrolarında olduğunu görüyoruz. Saygımız büyük ama buraya hiçbir şeyi kabul ederek, baştan yenilmiş gibi, elenmiş gibi düşünerek gelmedik. Bizlerin de hayali var, ulaşmak istediğimiz yerler var. Ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etmek istiyoruz. Sizlerin de bunu istediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.