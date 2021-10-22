UEFA Avrupa Ligi'ne Galatasaray ve Fenerbahçe damgası! En iyi 11'e 2 isim
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının 3. maçları geride kaldı. Fenerbahçe evinde Antwerp ile berabere kalarak puanını 2'ye yükseltirken, Galatasaray ise deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı devirerek puanını 7'ye çıkardı. Haftanın en iyi 11'ine ise Galatasaray ve Fenerbahçe'den 1'er isim girdi.
22.10.2021 16:26
- Son Güncelleme: 22.10.2021 16:49
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi 11'i belirlendi. İç sahada Antwerp ile oynayan Fenerbahçe'de biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atan Enner Valencia ile Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao listede yer aldı. İşte Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi 11'i...