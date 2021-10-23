Borussia Dortmund Berkan Kutlu için geliyor! Beşiktaş - Galatasaray derbisinde yakın takip
Sezon başında Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilerek Galatasaray'ın kadrosuna katılan Berkan Kutlu, kısa sürede gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmezi olurken Milli Takım'a kadar da yükseldi. Berkan'ın performansı Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Alman ekibi Borussia Dortmund'un Beşiktaş - Galatasaray maçına gelerek genç yıldız hakkında bir rapor hazırlayacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın genç futbolcusu Berkan Kutlu, Avrupa devlerinin radarına girdi. Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan Galatasaray'a katılan Berkan Kutlu'ya Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund talip oldu.
Akşam'da yer alan habere göre Borussia Dortmund, pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde genç futbolcuyu izlemek adına İstanbul'a gözlemci gönderecek.
Bundesliga ekibinin oyuncu izleme komitesi, Galatasaray'ın 25 Ekim Pazartesi Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç için Berkan Kutlu'yu izlemeye geleceği öğrenildi. Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kartla İttifak Holding Konyaspor maçında takımını yalnız bırakan Berkan Kutlu'nun, Beşiktaş derbisinde 11'de başlaması bekleniyor.
Alman kulübünün Berkan Kutlu için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilirken Galatasaray'ın fiyat konusunda "tok satıcı" olacağı öğrenildi.
Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktör Fatih Terim'le birlikte anlayış değişikliğine giden Galatasaray'da gençlere büyük önem veriliyor. Başkan Burak Elmas'ın genç futbolculara gelen transfer tekliflerine gönülsüz yaklaştığı biliniyor. Geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak hedefiyle çıkılan yolda Elmas ve Terim, iskelet kadroyu bozmak istemiyor. Bu anlayışta Berkan Kutlu, Cimbom için önemli bir yere sahip.