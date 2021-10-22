Galatasaray'ın yıldızı Morutan için birbirlerine girdiler! İki kulüp arasında dev gerginlik
Galatasaray'ın Steau Bükreş'ten transfer ettiği Rumen yıldızı Olimpiu Morutan'ın bonservisi nedeniyle iki eski kulübü arasında adeta savaş çıktı. Morutan'ın eski kulübü Botoşani'nin başkanı, genç ismin sarı-kırmızılı ekibe transferi için çarpıcı sözler kullandı.
22.10.2021 14:53
- Son Güncelleme: 22.10.2021 14:53
Galatasaray'ın sezon başında Rumen takımı FSCB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ın performansı taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Oyuncunun bonservis bedeli ise 3.5 milyon euro olarak açıklanmıştı.
22 yaşındaki genç yıldızın iki eski kulübü, oyuncunun Galatasaray'a transferi sonrası karşı karşıya geldi.
Botoşani Başkanı Iftime'nin, Morutan'ın Galatasaray'a transferine ilişkin açıklamaları, Rumen basınında geniş yankı uyandırdı.