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Galatasaray'ın yıldızı Morutan için birbirlerine girdiler! İki kulüp arasında dev gerginlik

Galatasaray'ın Steau Bükreş'ten transfer ettiği Rumen yıldızı Olimpiu Morutan'ın bonservisi nedeniyle iki eski kulübü arasında adeta savaş çıktı. Morutan'ın eski kulübü Botoşani'nin başkanı, genç ismin sarı-kırmızılı ekibe transferi için çarpıcı sözler kullandı.

22.10.2021 14:53 - Son Güncelleme: 22.10.2021 14:53
Galatasaray’ın yıldızı Morutan için birbirlerine girdiler! İki kulüp arasında dev gerginlik

Galatasaray'ın sezon başında Rumen takımı FSCB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ın performansı taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Oyuncunun bonservis bedeli ise 3.5 milyon euro olarak açıklanmıştı.

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Galatasaray’ın yıldızı Morutan için birbirlerine girdiler! İki kulüp arasında dev gerginlik

22 yaşındaki genç yıldızın iki eski kulübü, oyuncunun Galatasaray'a transferi sonrası karşı karşıya geldi.

Galatasaray’ın yıldızı Morutan için birbirlerine girdiler! İki kulüp arasında dev gerginlik

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve oyuncunun satışından yüzde 9'luk bir pay alma hakkına sahip olan Morutan'ın eski takımı Botoşani'nin başkanı Valeriu Iftime, bu transferin oyuncu açısından iyi ancak FSCB açısından kötü olduğunu dile getirdi.

Galatasaray’ın yıldızı Morutan için birbirlerine girdiler! İki kulüp arasında dev gerginlik

Sözlerine devam eden Iftime, "Morutan 10 milyon euro'luk bir futbolcu. Yeteneği ve zekası çok fazla. 3 milyon euro'ya satılması doğru değil. Daha fazla paraya satılmış olabilir. Ben kimseyi suçlamıyorum.

Galatasaray’ın yıldızı Morutan için birbirlerine girdiler! İki kulüp arasında dev gerginlik

Sadece tam olarak neler olup bittiğini öğrenmek istiyorum. Sayın Becali'nin böyle bir oyuncuyu bu kadar az bir rakama satacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın yıldızı Morutan için birbirlerine girdiler! İki kulüp arasında dev gerginlik

Bu rakamlar doğrultusunda FCSB, Botoşani kulübüne satıştan yüzde 9'luk pay olarak 342 bin euro'luk bir ödeme yapacak.

Galatasaray’ın yıldızı Morutan için birbirlerine girdiler! İki kulüp arasında dev gerginlik

Botoşani Başkanı Iftime'nin, Morutan'ın Galatasaray'a transferine ilişkin açıklamaları, Rumen basınında geniş yankı uyandırdı.

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