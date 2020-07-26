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Üç büyüklerin transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o ismin peşinde!

Süper Lig'de önümüzdeki yıldan itibaren uygulanacak olan yeni yabancı kuralı sonrası üç büyükler yerli harekatına başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş; golcü ismi kadrosuna katmak için çalışma yürütüyor. Oyuncunun menajerinin birçok kulüple de temas halinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

26.07.2020 11:20 - Son Güncelleme: 26.07.2020 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





