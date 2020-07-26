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Üç büyüklerin transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o ismin peşinde!
Üç büyüklerin transfer savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o ismin peşinde!
Süper Lig'de önümüzdeki yıldan itibaren uygulanacak olan yeni yabancı kuralı sonrası üç büyükler yerli harekatına başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş; golcü ismi kadrosuna katmak için çalışma yürütüyor. Oyuncunun menajerinin birçok kulüple de temas halinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
26.07.2020 11:20
- Son Güncelleme: 26.07.2020 11:20
Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği yeni yabancı sınırlaması, transfer döneminde büyük takımların gözünü yerli isimlere çevirmesine neden oldu.
Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da yeni sezon öncesi kadrolarında geniş bir revizyona gitmeye hazırlanıyorlar.
Transferde bütçe darlığı nedeniyle yerli ve kaliteli oyuncuları kadrosuna katmak isteyen bu üç ekip, zaman zaman da aynı futbolcular için karşı karşıya geliyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre o oyunculardan biri de Sinan Gümüş...
Bonservisi İtalya'nın Genoa kulübünde bulunan, bu sezonun devre arasında kiralandığı Antalyaspor'da 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen golcü oyuncuya eski kulübü Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş da talip oldu.