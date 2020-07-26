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Medipol Başakşehir şampiyonluğu kutladı! İşte kutlamalardan kareler

Medipol Başakşehir'in Süper Lig tarihinde kazandığı ilk şampiyonluğun kutlamaları başladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle şehri turlayarak gitti. Medipol Başakşehir'in şampiyonluk kupasını, takımın üç kaptanı Mahmut Tekdemir, Epureanu ve Visca birlikte havaya kaldırdı.

26.07.2020 23:35 - Son Güncelleme: 26.07.2020 23:39
Medipol Başakşehir şampiyonluğu kutladı! İşte kutlamalardan kareler

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu zirvede tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan Medipol Başakşehir, şampiyonluğu kutladı.

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Medipol Başakşehir şampiyonluğu kutladı! İşte kutlamalardan kareler

Hazırlanan özel otobüsle, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın ardından hareket eden turuncu-lacivertliler, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Medipol Başakşehir şampiyonluğu kutladı! İşte kutlamalardan kareler

Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi.

Takımı taşıyan otobüsün Başakşehir'e gelmesiyle ise coşku arttı. Taraftarlar, sokakta ve balkonlardan takıma destek verdi.

Medipol Başakşehir şampiyonluğu kutladı! İşte kutlamalardan kareler

TARAFTARLAR, ATEŞİ ÖLÇÜLEREK STADA ALINDI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şampiyonluk kutlamasına 3 bin 500 taraftar alındı. Taraftarlar, ateşleri ölçülerek tribündeki yerlerini alabildi.

Medipol Başakşehir şampiyonluğu kutladı! İşte kutlamalardan kareler

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk kupasını, takımın üç kaptanı Mahmut Tekdemir, Epureanu ve Visca birlikte havaya kaldırdı.

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