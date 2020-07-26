Medipol Başakşehir şampiyonluğu kutladı! İşte kutlamalardan kareler
Medipol Başakşehir'in Süper Lig tarihinde kazandığı ilk şampiyonluğun kutlamaları başladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle şehri turlayarak gitti. Medipol Başakşehir'in şampiyonluk kupasını, takımın üç kaptanı Mahmut Tekdemir, Epureanu ve Visca birlikte havaya kaldırdı.
26.07.2020 23:35
- Son Güncelleme: 26.07.2020 23:39
DİĞER GALERİLER