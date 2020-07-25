Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Galatasaray formasını öperken...
Yaz demek sporseverler için sadece deniz, kum, güneş değil aynı zamanda transfer dönemi demek... Özellikle son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi hayli yoğun. Bu gündemden sıyrılıp bira geçmişe gitmenin vakti. Süper Lig'in 2019-2020 sezonu Emre Belözoğlu için final niteliğinde oldu. 39 yaşındaki Emre Belözoğlu çocukluğundan bu yana tuttuğu Fenerbahçe'den emekli olacak. Formayı çıkarıp, takım elbiseyi giyip, Fenerbahçe için çalışacak olan Emre Belözoğlu bakın kariyerinde hangi takımların formasını giymiş. İşte başta Emre Belözoğlu olmak üzere futbolcuların şaşırtan transferleri.
Türk futbolunda bir döneme daha veda ediyoruz 2019-2020 sezonunda. 39 yaşındaki futbolcu Emre Belözoğlu formayı çıkarıyor ve takım elbiseyi giyiyor. 39 yaşındaki futbolcu, 4 yıl aradan sonra sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Emre'nin hayali, futbol hayatını taraftarı olduğu takımda, şampiyonluk yaşayıp 4. yıldızı takarak noktalamaktı. Ancak işler düşündüğü gibi gitmedi.
Fenerbahçe'nin çok öncesinde ise Emre Belözoğlu'nun her futbolcunun hayal edebileceği bir kariyer var. Avrupa devlerinin formasını giyen Emre Belözoğlu'nun transfer olduğu takımlar sizi çok şaşırtacak. 24 yıllık futbol kariyerine Zeytinburnu'nda başlayan Emre Belözoğlu'nun hayatı 11 yaşında Galatasaray'a transfer olmasıyla değişti. Tabi ki gönlünde Fenerbahçe vardı her zaman. İşte başta Emre Belözoğlu olmak üzere futbolcuların şaşırtan transferleri.