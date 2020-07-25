Haberler Galeri Spor Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Galatasaray formasını öperken...

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Galatasaray formasını öperken...

Yaz demek sporseverler için sadece deniz, kum, güneş değil aynı zamanda transfer dönemi demek... Özellikle son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi hayli yoğun. Bu gündemden sıyrılıp bira geçmişe gitmenin vakti. Süper Lig'in 2019-2020 sezonu Emre Belözoğlu için final niteliğinde oldu. 39 yaşındaki Emre Belözoğlu çocukluğundan bu yana tuttuğu Fenerbahçe'den emekli olacak. Formayı çıkarıp, takım elbiseyi giyip, Fenerbahçe için çalışacak olan Emre Belözoğlu bakın kariyerinde hangi takımların formasını giymiş. İşte başta Emre Belözoğlu olmak üzere futbolcuların şaşırtan transferleri.

25.07.2020 16:34 - Son Güncelleme: 25.07.2020 16:34
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Galatasaray formasını öperken...

Türk futbolunda bir döneme daha veda ediyoruz 2019-2020 sezonunda. 39 yaşındaki futbolcu Emre Belözoğlu formayı çıkarıyor ve takım elbiseyi giyiyor. 39 yaşındaki futbolcu, 4 yıl aradan sonra sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Emre'nin hayali, futbol hayatını taraftarı olduğu takımda, şampiyonluk yaşayıp 4. yıldızı takarak noktalamaktı. Ancak işler düşündüğü gibi gitmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Galatasaray formasını öperken...

Fenerbahçe'nin çok öncesinde ise Emre Belözoğlu'nun her futbolcunun hayal edebileceği bir kariyer var. Avrupa devlerinin formasını giyen Emre Belözoğlu'nun transfer olduğu takımlar sizi çok şaşırtacak. 24 yıllık futbol kariyerine Zeytinburnu'nda başlayan Emre Belözoğlu'nun hayatı 11 yaşında Galatasaray'a transfer olmasıyla değişti. Tabi ki gönlünde Fenerbahçe vardı her zaman. İşte başta Emre Belözoğlu olmak üzere futbolcuların şaşırtan transferleri.

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Galatasaray formasını öperken...

Henüz 11 yaşındayken Galatasaray'a transfer olan ve UEFA kupasını kazanan efsane kadroda yer alan isimlerden biri olan Emre, yıllar sonra ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olarak Sarı Kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Galatasaray formasını öperken...

Emre'nin transferi ise 'Galatasaray'a süper bacaksız' olarak duyurulmuştu.

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Galatasaray formasını öperken...

Emre Belözoğlu'nun bir sonraki durağu ise Serie A'nın devlerinden Inter oldu. 2001-2005 yılları arasında Inter forması giyen Emre Belözoğlu, kulübün tarihinde de güzel izler bıraktı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! İşte yeni model Galatasaray | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! İşte yeni model Galatasaray | Son dakika Galatasaray transfer haberleri