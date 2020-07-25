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Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun transfer olduğu takımı duyanlar şaştı kaldı! Galatasaray formasını öperken...

Yaz demek sporseverler için sadece deniz, kum, güneş değil aynı zamanda transfer dönemi demek... Özellikle son dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemi hayli yoğun. Bu gündemden sıyrılıp bira geçmişe gitmenin vakti. Süper Lig'in 2019-2020 sezonu Emre Belözoğlu için final niteliğinde oldu. 39 yaşındaki Emre Belözoğlu çocukluğundan bu yana tuttuğu Fenerbahçe'den emekli olacak. Formayı çıkarıp, takım elbiseyi giyip, Fenerbahçe için çalışacak olan Emre Belözoğlu bakın kariyerinde hangi takımların formasını giymiş. İşte başta Emre Belözoğlu olmak üzere futbolcuların şaşırtan transferleri.

25.07.2020 16:34 - Son Güncelleme: 25.07.2020 16:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





