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Tyler Boyd yeniden Sivasspor'a

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği ABD'li sol kanat oyuncusu için Yiğidolar yeniden harekete geçiyor. Sivasspor'un bu transfer için önümüzdeki hafta Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
15.08.2021 17:21 - Son Güncelleme: 15.08.2021 17:21
Tyler Boyd yeniden Sivasspor’a

26 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giymiş ve performansıyla teknik direktör Rıza Çalımbay'ın beğenisini kazanmıştı. Tecrübeli teknik adamın yıldız oyuncuyu yeniden takımda görmek istediği öğrenildi.

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Tyler Boyd yeniden Sivasspor’a

Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Tyler Boyd, kariyerinde 247 maça çıktı.

Tyler Boyd yeniden Sivasspor’a

Bu karşılaşmalarda 52 gol atarken 25 de asiste imza attı.

Tyler Boyd yeniden Sivasspor’a

Tecrübeli oyuncu geçen sezon Süper Lig'de 18 maçta 6 gole ulaştı.

Tyler Boyd yeniden Sivasspor’a

Kara Kartal'ın V.Guimaraes'ten 2019 yılında 2.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Boyd, sağ kanatta da görev alabiliyor.

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