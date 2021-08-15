Tyler Boyd yeniden Sivasspor'a
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği ABD'li sol kanat oyuncusu için Yiğidolar yeniden harekete geçiyor. Sivasspor'un bu transfer için önümüzdeki hafta Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor.
15.08.2021 17:21
- Son Güncelleme: 15.08.2021 17:21
26 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giymiş ve performansıyla teknik direktör Rıza Çalımbay'ın beğenisini kazanmıştı. Tecrübeli teknik adamın yıldız oyuncuyu yeniden takımda görmek istediği öğrenildi.