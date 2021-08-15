Tyler Boyd yeniden Sivasspor’a

26 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giymiş ve performansıyla teknik direktör Rıza Çalımbay'ın beğenisini kazanmıştı. Tecrübeli teknik adamın yıldız oyuncuyu yeniden takımda görmek istediği öğrenildi.