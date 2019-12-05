Tuzlaspor yenilgisi sonrası Galatasaray'da flaş karar! Fatih Terim 5 ismin biletini kesti
Süper Lig'de ve Avrupa'da üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray, dün akşam da Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Tuzlaspor'a yenildi. Ağır yara alan sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in maç sonrası oldukça sinirli olduğu gözlenirken, 5 ismin biletini kestiği öğrenildi. İşte Galatasaray'da devre arası yolların ayrılacağı o isimler...
05.12.2019 11:16
- Son Güncelleme: 05.12.2019 11:16
Galatasaray evinde tuzla buz oldu. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarısız sonuçlarla taraftarını üzerken Türkiye Kupası'nda da büyük bir şok yaşadı. Sarı-kırmızılılar, TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak beklemediği bir mağlubiyet aldı.
GALATASARAY 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Galatasaray, en son Gaziantep FK galibiyetinin ardından 2 Süper Lig, 1'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 4 müsabakada galibiyet sevinci yaşayamadı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti de devam etti.
Cimbom en son Süper Lig'de 9 Kasım tarihinde deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçını kazanmıştı.
Galatasaray bu maçın ardından oynadığı 2 Süper Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 de Türkiye Kupası müsabakasında galibiyet yüzü göremedi. Aslan bu süreçte 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.