Saha dışında depar atan Galatasaraylı Emre Mor, sahada yokları oynuyor! Tuzlaspor maçı sonrası...
Ziraat Türkiye Kupası 5.maçında Galatasaray, Tuzlaspor'a 2-0'lık net bir skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların, Tuzlaspor karşısında kaybetmesi geniş yankı uyandırdı. En çok tepki çeken isimlerden biri Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Emre Mor oldu. Terim'in ilk 11'de şans verdiği Emre Mor, sezon başından bu yana kendisine verilen şansları değerlendiremedi. Öte yandan futbol hayatıyla bekleneni veremeyen Emre Mor, özel hayatıyla magazin sayfalarını süslüyor.
05.12.2019 12:34
- Son Güncelleme: 05.12.2019 12:43
DİĞER GALERİLER