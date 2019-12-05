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Saha dışında depar atan Galatasaraylı Emre Mor, sahada yokları oynuyor! Tuzlaspor maçı sonrası...

Ziraat Türkiye Kupası 5.maçında Galatasaray, Tuzlaspor'a 2-0'lık net bir skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların, Tuzlaspor karşısında kaybetmesi geniş yankı uyandırdı. En çok tepki çeken isimlerden biri Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Emre Mor oldu. Terim'in ilk 11'de şans verdiği Emre Mor, sezon başından bu yana kendisine verilen şansları değerlendiremedi. Öte yandan futbol hayatıyla bekleneni veremeyen Emre Mor, özel hayatıyla magazin sayfalarını süslüyor.

05.12.2019 12:34 - Son Güncelleme: 05.12.2019 12:43
Saha dışında depar atan Galatasaraylı Emre Mor, sahada yokları oynuyor! Tuzlaspor maçı sonrası...

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, 5. tur ilk maçında 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a sahasında teslim oldu. Yedek ağırlıklı çıktığı karşılaşmada etkisiz kalan Cimbom, 53'te Sadık'ın golüyle sarsıldı.

Saha dışında depar atan Galatasaraylı Emre Mor, sahada yokları oynuyor! Tuzlaspor maçı sonrası...

Terim; Adem, Belhanda ve Donk hamleleriyle maçı çevirmeyi denese de 88'de 10 kişi kalan konuk takım, 90'da Umut'la sahadan 2-0 galip ayrıldı ve evine avantajlı döndü.

Saha dışında depar atan Galatasaraylı Emre Mor, sahada yokları oynuyor! Tuzlaspor maçı sonrası...

OKLARIN HEDEFİNDE

Galatasaraylı taraftarlar Emre Mor'a büyük tepki gösterdi. Ayağına aldığı her topu ezen ve pozisyonları heba eden oyuncu için sosyal medyada şu ifadeler kullanıldı:

Saha dışında depar atan Galatasaraylı Emre Mor, sahada yokları oynuyor! Tuzlaspor maçı sonrası...

"Halı saha futbolcusu gibi…"

Saha dışında depar atan Galatasaraylı Emre Mor, sahada yokları oynuyor! Tuzlaspor maçı sonrası...

"Biraz futbol öğrenmesi lazım…"

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